Reprodução/Governo de SP Policiais em operação contra adulteração de bebidas

Seis pessoas foram presas, nesta terça-feira (14), pela Polícia Civil de São Paulo, durante uma operação que desarticulou uma rede criminosa que adulterava e falsificava bebidas alcoólicas em várias cidades do estado.

A operação intitulada Poison Source, que em português significa fonte do veneno, cumpriu 20 mandados de busca e apreensão em endereços na capital, Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara.



As seis pessoas foram presas por adulteração de bebidas alcóolicas e uma delas ainda também foi indiciada em flagrante por porte ilegal de armas.



Entre os presos estão donos de bares e distribuidoras. Foram apreendidos também muitos insumos.



De acordo com os policiais, ainda não é possível afirmar se as garrafas estão adulteradas com metanol. O material coletado será analisado em exames laboratoriais.



As investigações indicam que São Paulo seja o centro da falsificação que distribui a bebida fraudada para pelo menos 6 outros estados.

O estado é o que concentra maior número de casos confirmados de intoxicação por metanol. Eram 28, até a noite desta segunda-feira (13).

A operação deflagrada nesta terça teve início com a prisão de um homem, no dia 3 de outubro.



Segundo a delegada que coordena a operação, Leslie Caran Petrus, as investigações apontaram que o homem era um dos maiores fornecedores de bebidas falsificadas do Brasil e que tinha compradores espalhados pelo estado.



“Ele vendia garrafas com rótulos, tampinhas intactas e lacres, praticamente impossível de identificar a falsificação. Depois, descobrimos quem adquiriu esses produtos e estamos indo atrás deles hoje”, explicou a delegada.



Arthur Dian, delegado-geral de Polícia de São Paulo, acrescentou que as investigações vão prosseguir até que a polícia descubra a conexão dessas outras pessoas presas nesta terça-feira e chegue até todos os pontos de venda.







Cerca de 150 policiais participaram da ação, que foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio da 1ª Delegacia de Investigações sobre Furtos e Roubos de Veículos da Divecar



A ação também teve apoio da Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), que forneceu equipamentos para que as bebidas encontradas nas fábricas clandestinas fossem testadas no local, indicando adulteração.



O material apreendido será analisado agora para identificar se há presença de metanol.