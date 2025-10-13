Divulgação/Governo de São Paulo Mais de 21,4 mil garrafas e mais de 105,2 mil insumos já foram apreendidos

O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), divulgou, nesta segunda-feira (13) um balanço atualizado das intoxicações por metanol no território paulista.

De acordo com os dados, agora são 28 casos confirmados, com 5 óbitos - três homens de 54, 46 e 45 anos, residentes da cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco, de 23 anos.



Os óbitos foram registrados nos dias 15, 25 e 28 de setembro; e 2 e 7 de outubro



Outras 100 notificações estão sendo investigadas. Destas , três casos são de óbitos - um na capital, de uma pessoa de 50 anos e dois em São Bernardo do Campo, cujas vítimas tinham 49 e 58 anos.



Ainda de acordo com a SES-SP, 246 casos foram descartados no total, após análises clínicas e epidemiológicas. Somente nesta segunda, 57 novos casos foram descartados.



As amostras de sangue de pacientes com suspeita de intoxicação estão sendo enviadas ao laboratório da USP em Ribeirão Preto, onde passam por um teste chamado cromatografia em fase gasosa.



De acordo com material divulgado pela SES, esse método identifica se há metanol ou etanol no sangue, urina ou tecidos, com alta precisão e em cerca de uma hora.

O Governo de São Paulo reforça ainda que mantém um gabinete de crise ativo para coordenar as ações da administração estadual no enfrentamento à crise do metanol.



Fiscalizações no interior



As fiscalizações reforçadas na Grande São Paulo se expandiram também para o interior, de acordo com comunicado do governo.



A Vigilância Sanitária Estadual realizou sete inspeções na região de São José do Rio Preto e Catanduva que resultaram na interdição cautelar de dois estabelecimentos, um na parte de comercialização de bebidas destiladas e outro na venda de alimentos.



Já em São José dos Campos e Jacareí, outros sete estabelecimentos foram fiscalizados, sendo dois interditados totalmente e outros cinco cautelarmente também para a comercialização de bebidas destiladas.



Ao todo, a força tarefa já vistoriou mais de 40 estabelecimentos, sendo que 15 foram interditados totalmente pelas equipes da Vigilância Sanitária Estadual, em parceria com as vigilâncias municipais.

As interdições podem ocorrer por diversos motivos, incluindo irregularidades fiscais e sanitárias dos estabelecimentos.



No fim de semana, o Procon-SP realizou visitas de orientações em mais de mil bares e restaurantes de todo o estado para reforçar cuidados em 92 cidades diferentes.

Números das apreensões e prisões



Aindo segundo balanço divulgado nesta segunda, mais de 21,4 mil garrafas e mais de 105,2 mil insumos foram apreendidos desde o dia 29 de setembro.







Neste mesmo períodos, as equipes de fiscalização recolheram 480 mil rótulos e mais de 121,8 mil vasilhames vazios.



Ao todos, 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente.



Além disso, 30 pessoas foram presas desde 29 de setembro, suspeitas de envolvimento em adulteração de bebidas alcóolicas ; no ano, são 51 prisões.