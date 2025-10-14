Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (14) que pode pressionar a Fifa a retirar os jogos da Copa do Mundo de 2026 de Boston e também o Comitê Olímpico Internacional (COI) a transferir os Jogos Olímpicos de 2028 de Los Angeles. As informações são do The Guardian.

As declarações ocorreram durante uma coletiva na Casa Branca com o presidente da Argentina, Javier Milei, após o anúncio de um pacote de ajuda de US$ 20 bilhões (cerca de R$ 109 bilhões, na cotação atual) ao país sul-americano.

Trump associou as ameaças a preocupações com segurança pública, citando recentes confrontos em Boston e incêndios florestais na Califórnia.

Questionado por um repórter sobre um recente “street takeover” em Boston, encontro de carros e multidões que terminou com ataques a policiais e um veículo incendiado, Trump sugeriu que a cidade pode perder os jogos previstos para o estádio Gillette, em Foxborough, a cerca de 35 quilômetros de Boston.

“ Podemos tirar deles ”, afirmou o presidente. “ A prefeita não é boa... ela é da esquerda radical, e estão tomando partes de Boston .”

Trump disse que, se considerar que há condições inseguras, pode acionar o presidente da Fifa, Gianni Infantino. “ Se alguém estiver fazendo um mau trabalho e eu sentir que há insegurança, eu ligaria para o Gianni, que é fenomenal, e diria: vamos mudar para outro lugar. E ele faria isso .”

A Fifa ainda não se manifestou sobre as declarações mais recentes, mas o vice-presidente da entidade, Victor Montagliani, havia respondido a ameaças anteriores de Trump, destacando que as decisões sobre sedes cabem exclusivamente à federação. “ O futebol é maior do que qualquer governo ou líder. Ele sobrevive a todos os regimes e slogans. ”

Durante a mesma coletiva, Trump ampliou o discurso e mencionou os Jogos Olímpicos de 2028. “ Se eu achar que Los Angeles não vai estar preparada adequadamente, eu moveria o evento para outro lugar, se fosse preciso .”

Trump afirmou ainda que, nesse caso, seria necessário “ outro tipo de permissão ”, referindo-se à autorização do COI. A presidente da entidade, Kirsty Coventry, ainda não se reuniu com Trump, mas já manifestou interesse em um encontro futuro.

Trump também criticou a gestão do governador da Califórnia, Gavin Newsom, diante dos incêndios florestais que atingem o estado. “ Se ele não colaborar, teremos que ser muito duros ”, afirmou o presidente.





Relação com a Fifa

Gianni Infantino tem buscado aproximação com Trump antes do Mundial de 2026, que será realizado em 11 cidades dos EUA, além de locais no Canadá e no México. O dirigente da Fifa já participou de eventos na Casa Branca e acompanhou o presidente em viagens internacionais, incluindo uma cúpula sobre Gaza realizada no Egito neste ano.

Apesar da relação próxima, Trump já havia ameaçado outras cidades-sede da Copa, como Seattle e São Francisco, em setembro, alegando falhas de segurança e criticando suas administrações locais.

“ Boston melhor se cuidar. É tudo o que posso dizer ,” concluiu Trump.