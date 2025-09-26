Reprodução/A Cidade ON Ao todo, 14 vagões descarrilaram

Um trem de carga, transportando milho, se chocou com um caminhão carregado de cana-de-açúcar na tarde desta quinta-feira (25) em uma passagem de nível, no município de Araraquara, interior de São Paulo. Ninguém ficou ferido.

A força da colisão derrubou 14 vagões nos trilhos, espalhando a carga de milho pelo chão. A linha férrea também foi danificada.

Até as últimas atualizações, a Rumo Logística, concessionária responsável pela ferrovia, trabalhava para remover os vagões e avaliar os danos na ferrovia. Em nota enviada ao Portal iG, a empresa informou que a circulação de trens está normalizada.

A concessionária também afirmou que o incidente ocorreu após o motorista do caminhão não respeitar a sinalização do local e ter tentado atravessar a linha férrea enquanto a composição se aproximava.



"Apesar de o maquinista ter acionado a buzina e os freios de emergência, não foi possível evitar a colisão, devido ao peso e ao tamanho da composição" , afirmou a Rumo em nota (leia abaixo na íntegra) .

Segundo acidente do dia

Mais cedo, na mesma quinta-feira, outro incidente com um trem foi registrado no município paulista de Araraquara. Um funcionário da Rumo foi atingido por uma composição.





Ele sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Os dois casos não tem conexão um com o outro. A concessionária ainda via investigar o que pode ter causado este primeiro acidente.

Nota enviada pela Rumo Logística

"Na tarde desta quinta-feira (25), um caminhão que transportava cana-de-açúcar colidiu com uma composição ferroviária ao atravessar uma passagem em nível no bairro Nossa Senhora Aparecida, próximo à Estação do Ouro, em Araraquara (SP). O motorista não respeitou a sinalização do local e tentou atravessar a linha férrea enquanto a composição se aproximava.

Apesar de o maquinista ter acionado a buzina e os freios de emergência, não foi possível evitar a colisão, devido ao peso e ao tamanho da composição. O impacto resultou no tombamento de 14 vagões e no descarrilamento de duas locomotivas. Não houve feridos.

Equipes técnicas da Rumo trabalharam em conjunto com os órgãos competentes para liberar a via. A circulação de trens está normalizada.

A concessionária reforça que, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a linha férrea é sempre preferencial para a passagem de trens. Atravessar uma passagem em nível sem parar é uma infração gravíssima."