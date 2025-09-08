Metro Equador/Reprodução Ônibus atingido por trem deixa ao menos oito mortos no México

Um ônibus de dois andares foi atingido por um trem de carga na manhã desta segunda-feira (08) em Atlacomulco, no México, deixando ao menos oito mortos e 45 feridos, segundo a Defesa Civil estadual. As informações são do portal Metro Equador.

O acidente ocorreu na rodovia Maravatío-Atlacomulco, em um cruzamento que não tinha barreiras de proteção.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram o momento em que o trem bate no ônibus, que seguia lentamente pela pista.

O trem arrastou o veículo por vários metros, destruindo parte da estrutura e deixando passageiros presos. Alguns conseguiram escapar pelo teto, enquanto equipes de emergência tentavam retirar vítimas presas nas ferragens.





Atuação dos socorristas

Segundo os primeiros relatórios, o acidente deixou oito mortos e 45 feridos. Outras fontes, no entanto, falam em nove mortos e mais de 41 feridos, segundo o Metro Equador.

O atendimento contou com equipes do Serviço de Urgências do Estado do México (SUEM), Cruz Vermelha, Defesa Civil, Guarda Nacional, Polícia Municipal e da Procuradoria Regional.

A rodovia foi interditada nos dois sentidos para o trabalho de socorro e o início das investigações.