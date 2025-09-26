Nasa/Reprodução Tempestade tropical Bualoi em 25 de setembro de 2025

Um novo ciclone tropical atingiu as Filipinas na noite de quinta-feira (25), provocando ao menos quatro mortes e levando mais de 73 mil pessoas a buscarem refúgio em abrigos de emergência. As informações são do jornal Independent.

Batizado internacionalmente de Bualoi e conhecido localmente como Opong, o fenômeno avançou pela província de Eastern Samar com ventos de 110 km/h e rajadas que chegaram a 165 km/h, segundo o serviço meteorológico estatal Pagasa.

As quatro vítimas fatais foram registradas na ilha de Masbate. De acordo com autoridades locais, três pessoas morreram atingidas por destroços, uma por queda de árvore, outra pelo desabamento de uma parede e a terceira por objetos levados pelo vento. A quarta vítima foi atingida por um raio na noite de quinta-feira.

Trajetória prevista do tufão Bualoi de 24 a 29 de setembro de 2025





Com o avanço da tempestade, mais de 24 mil pessoas tiveram de deixar suas casas em diversas províncias, enquanto em Samar Oriental e Samar do Norte cerca de 73 mil moradores foram conduzidos a abrigos governamentais. A agência de gerenciamento de desastres informou que houve deslizamentos de terra, inundações e cortes de energia em vilas e cidades.

“ O que precisamos agora são operações de limpeza, porque a maioria das nossas estradas não está acessível para a passagem de alimentos e assistência médica ”, disse o governador de Masbate, Ricardo Kho, em entrevista coletiva. “ Também precisamos de ajuda para reabrir nossos portos o quanto antes, para receber apoio de outras províncias .”

Escolas fechadas e voos cancelados

Pelo menos 30 províncias receberam alertas de tempestade, incluindo a região metropolitana de Manila, capital do país.

Como medida preventiva, escolas e repartições públicas foram fechadas, enquanto a guarda costeira suspendeu grande parte das operações de balsas, deixando quase 6 mil passageiros retidos em mais de 100 portos. Companhias aéreas também cancelaram dezenas de voos domésticos.

O fenômeno, o qual é o 15º ciclone a atingir o arquipélago neste ano, tem um diâmetro de cerca de 450 km e segue em direção noroeste.

Meteorologistas preveem que ele pode atravessar áreas densamente povoadas ao sul da capital antes de entrar no Mar da China Meridional e, novamente fortalecido, seguir rumo ao Vietnã, onde há previsão de chegada no início da próxima semana.





Sequência de desastres

A passagem de Bualoi ocorre poucos dias depois do supertufão Ragasa, que deixou pelo menos 12 mortos e 25 mil deslocados apenas nas Filipinas.

O mesmo fenômeno também provocou estragos em Taiwan, onde 14 pessoas morreram e 11 seguem desaparecidas, e no sul da China, onde especialistas estimam que os prejuízos em Hong Kong podem chegar a 4,6 bilhões de dólares de Hong Kong (cerca de R$ 3,17 bilhões, na cotação atual).

As Filipinas enfrentam, em média, 20 tufões por ano. Um dos mais devastadores foi o Haiyan, em 2013, que matou mais de 6,3 mil pessoas.

O impacto de Bualoi coincide com investigações internas sobre um escândalo de corrupção envolvendo projetos de controle de enchentes no país.

Segundo a imprensa local, parlamentares, incluindo aliados do presidente Ferdinand Marcos Jr., são acusados de receber propinas milionárias, o que tem alimentado protestos em um país historicamente vulnerável a enchentes e tempestades tropicais.