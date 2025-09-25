Casa Branca/Reprodução Donald Trump assina ordem executiva no Salão Oval, na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva, nesta quinta-feira (25) para a transferência do comando do TikTok a um grupo de investidores norte-americanos, a partir da compra das operações da plataforma no país de seu proprietário chinês, a ByteDance

Com base nos detalhes divulgados pela Casa Branca, o acordo, no valor de US$ 14 bilhões, prevê a criação de uma nova empresa nos Estados Unidos, controlada em 80% por um consórcio de investidores americanos, enquanto a chinesa ByteDance ficará com até 20%.



O conselho de administração desta nova empresa terá sete membros, seis deles cidadãos norte-americanos, e o representante da ByteDance não poderá participar de comitês ligados à segurança.



O grupo de investidores será liderado pela Oracle, de Larry Ellison, que ficará responsável pelas operações do TikTok nos Estados Unidos, pelo armazenamento de dados em nuvem e pelo licenciamento do algoritmo.



Também fazem parte do consórcio o fundo de investimentos Silver Lake, o magnata da mídia Rupert Murdoch e seu filho Lachlan, além de Michael Dell, fundador da Dell Computers.



Em conversa com repórteres no Salão Oval da Casa Branca, nesta quinta, Trump reiterou que obteve a aprovação do presidente chinês, Xi Jinping, para o acordo.



"Eu tive uma conversa muito boa com o presidente Xi. Falamos sobre o TikTok e ele nos deu sinal verde ", disse.



A China ainda não declarou publicamente se deu sua aprovação.

"Mais segurança"

O vice-presidente JD Vance, que desempenhou um papel central na elaboração do acordo, disse que a transação avaliaria a nova empresa americana em cerca de US$ 14 bilhões.



"No fim das contas, os investidores é que vão determinar no que querem investir e qual acham que é o valor adequado", acrescentou.



Ele afirmou também que o pacto permitirá que o TikTok seja usado pelos americanos com “mais segurança”, já que seus dados pessoais deixarão de ser compartilhados com a China.







A ByteDance nega que as informações são compartilhadas com o governo de Xi Jinping.



Desfecho



Desde o início do governo Trump, em janeiro, o prazo para que a rede social encontrasse um comprador fora da China e, assim, mantivesse sua operação nos Estados Unidos, foi postergado três vezes.



O objetivo deste acordo é encerrar meses de incerteza sobre um dos aplicativos de rede social mais usados nos Estados Unidos, hoje com cerca de 170 milhões de usuários.