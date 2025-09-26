Marcela Gonzaga/Portal iG Tempo nublado

Nesta sexta-feira (26), o tempo continua firme na maior parte da região Sul por causa da atuação de uma área de alta pressão. O sol aparece entre poucas nuvens, e não há previsão de chuva significativa. A exceção é o litoral do Paraná e parte do litoral norte de Santa Catarina, onde ventos vindos do mar devem provocar chuva fraca a moderada ao longo do dia.



A manhã segue fria, com possibilidade de geada nas áreas mais altas da serra gaúcha e catarinense. À tarde, as temperaturas sobem pouco e a sensação permanece amena. No noroeste do Paraná, faz um pouco mais de calor. Os ventos devem soprar com força nos três estados, com rajadas acima de 50 km/h.

Na Região Sudeste, ventos úmidos do oceano mantêm o tempo fechado e com chuva fraca a moderada no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Em alguns momentos, a chuva pode ficar mais intensa e acumular volumes maiores. No leste e Zona da Mata de Minas Gerais, também pode chover, com risco de raios. Já no interior paulista e mineiro, o tempo fica firme e seco, com umidade do ar em níveis críticos.

No Centro-Oeste, a metade norte de Mato Grosso deve ter chuvas isoladas à tarde, que podem ser fortes em alguns pontos. No restante do estado, e também em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, o sol predomina e o calor aumenta ao longo do dia.

No Nordeste, a frente fria que avança pelo mar traz chuvas fortes para o litoral da Bahia, com risco de temporais e raios, principalmente entre o litoral sul e o recôncavo. Também deve chover forte no litoral de Sergipe e Pernambuco. Entre Paraíba e Rio Grande do Norte, as pancadas são mais isoladas. No interior da região, o tempo continua seco e quente.

No Norte, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva no Amazonas, Rondônia, sul do Pará e Roraima. As chuvas podem ser fortes e acompanhadas de raios, mas ocorrem de forma irregular. Em Acre e Amapá, o tempo segue firme. No Tocantins, a chuva se concentra no extremo norte.