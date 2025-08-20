Trem se chocou contra caminhão de gás
Um trem de carga se chocou contra um caminhão de transporte de gás natural na manhã desta quarta-feira (20) no município de Paraíba do Sul, interior do estado do  Rio de Janeiro. As imagens gravadas por um morador mostram o momento em que a locomotiva se choca com o veículo, que estava sobre os trilhos, e o arrasta por alguns metros. O acidente aconteceu por volta das 6h45 da manhã.

Pelo conteúdo transportado no caminhão, houve risco de explosão, provocando apreensão na área do entorno e mobilizando equipes de emergência. As informações foram divulgadas pelo portal RLagos.


Segundo o portal, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil isolaram a área e atuaram no resfriamento dos cilindros. Até agora, não há informações sobre feridos. O iG tenta contato com a operadora do trem, a MRS Logística, e com a Defesa Civil para mais informações.

Segundo o g1, o caminhão vazio no momento do acidente. ainda não se sabe o que causou o acidente.

*Reportagem em atualização


