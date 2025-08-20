O ar seco vai manter o estado de São Paulo em alerta de emergência para queimadas nos próximos dias, mas o nível de perigo deve diminuir a partir da semana que vem, apontam dados da Defesa Civil estadual.
Segundo o Mapa de Fogo do órgão, o nível de risco aumenta na sexta-feira (22) e chega ao máximo no sábado (23), quando boa parte do estado estará alerta de emergência para os incêndios (em roxo nas imagens abaixo), inclusive a capital.
No domingo (24), o risco começa a diminuir, com o nível do alerta baixando para "alto" na capital e em cidades como Presidente Prudente, Andradina, Piracicaba e Campinas – e recuando mais na segunda-feira (25).
O norte paulista é a região com maior risco. Mesmo na próxima semana, as cidades de Franca, Ribeirão Preto e Barretos seguem com alerta de emergência.
Calor
Os níveis de alerta não representam áreas do estado onde está havendo queimadas, mas sim onde o risco é maior.
O estado de São Paulo passa por um “ veranico ”, com temperaturas que podem ultrapassar os 30ºC. Em Presidente Prudente, no oeste paulista, as máximas chegam a 33ºC na quinta-feira (21) e 36ºC na sexta (22) e no sábado (23), segundo o Climatempo.
Em Barretos, que vai se manter na área de emergência para queimadas até a semana que vem, as máximas também ficam na casa dos 34ºC nos próximos dias.
Já na capital, as máximas de quinta (21), sexta (22) e sábado (23) ficam acima dos 30ºC.
E, apesar das temperaturas, a chegada de uma frente fria já deve mudar o tempo, com pancadas de chuva em algumas regiões do estado e trovoadas na região metropolitana de São Paulo. Os ventos também aumentam, com rajadas próximas de 50 km/h no interior e no leste paulistas.