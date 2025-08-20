Lara Pinheiro/Portal iG Estado de São Paulo passa por 'veranico', com temperaturas acima da média para o inverno

O ar seco vai manter o estado de São Paulo em alerta de emergência para queimadas nos próximos dias, mas o nível de perigo deve diminuir a partir da semana que vem, apontam dados da Defesa Civil estadual.

Segundo o Mapa de Fogo do órgão, o nível de risco aumenta na sexta-feira (22) e chega ao máximo no sábado (23), quando boa parte do estado estará alerta de emergência para os incêndios (em roxo nas imagens abaixo), inclusive a capital.

Defesa Civil de SP Mapa do Fogo com risco de incêndio para 22 de agosto













Defesa Civil de SP Mapa do Fogo com risco de incêndio para 23 de agosto





No domingo (24), o risco começa a diminuir, com o nível do alerta baixando para "alto" na capital e em cidades como Presidente Prudente, Andradina, Piracicaba e Campinas – e recuando mais na segunda-feira (25).

Defesa Civil de SP Mapa do Fogo com risco de incêndio para 24 de agosto





















Defesa Civil de SP Mapa do Fogo com risco de incêndio para 25 de agosto

O norte paulista é a região com maior risco. Mesmo na próxima semana, as cidades de Franca, Ribeirão Preto e Barretos seguem com alerta de emergência.

Calor

Os níveis de alerta não representam áreas do estado onde está havendo queimadas, mas sim onde o risco é maior.

O estado de São Paulo passa por um “ veranico ”, com temperaturas que podem ultrapassar os 30ºC. Em Presidente Prudente, no oeste paulista, as máximas chegam a 33ºC na quinta-feira (21) e 36ºC na sexta (22) e no sábado (23), segundo o Climatempo.

Em Barretos, que vai se manter na área de emergência para queimadas até a semana que vem, as máximas também ficam na casa dos 34ºC nos próximos dias.

Já na capital, as máximas de quinta (21), sexta (22) e sábado (23) ficam acima dos 30ºC.

E, apesar das temperaturas, a chegada de uma frente fria já deve mudar o tempo, com pancadas de chuva em algumas regiões do estado e trovoadas na região metropolitana de São Paulo. Os ventos também aumentam, com rajadas próximas de 50 km/h no interior e no leste paulistas.



