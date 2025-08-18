Defesa Civil de SP` Incêndio em Atibaia

A maior parte do estado de São Paulo tem alertas de emergência para queimadas até o próximo sábado (23), alertou a Defesa Civil nesta segunda-feira (18).

O Mapa do Fogo do órgão mostra quase todo o território paulista com o nível mais alto de perigo para os incêndios, na cor roxa. Uma parte significativa tem o alerta na cor vermelha, o segundo nível mais alto (veja imagens abaixo).

Os alertas mais altos abarcam a região oeste do estado, incluindo os municípios de Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Araçatuba, Assis e Barretos. Ao longo da semana, se espalham também por Piracicaba e Campinas.

“ Esse mapa de risco de incêndio é feito por meio de Inteligência Artificial, que cruza alguns indicadores, por exemplo: velocidade do vento, temperatura do ambiente, umidade relativa do ar, quantidade de chuva que ocorreu e previsão de chuva futura ”, explicou ao Portal iG o tenente Maxwel Souza, da Defesa Civil de São Paulo.

O mapa não mostra, necessariamente, pontos que já têm incêndios, mas sim as áreas de risco, que necessitam de ações preventivas.

“ Quando está na cor de alerta, aquele local está mais suscetível a ter incêndio. No ‘emergência’, entrou no nível máximo [de alerta]. Esses indicadores demandam ações por parte do município e do estado, como, por exemplo, as vistorias que são feitas usando drones, aviões, e também as viaturas ”, completou.

Do dia 1º até o dia 17 deste mês, o estado de São Paulo já havia registrado 174 focos de incêndio, segundo monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ( Inpe).

Historicamente, segundo os dados do Inpe, os meses de agosto e setembro são os que têm os recordes mais altos em focos de incêndio. No ano passado, foram 3612 pontos em agosto e 2522 em setembro.

Incêndios no fim de semana

Neste sábado (16) e domingo (17), várias regiões do estado registraram focos de incêndio – alguns ainda não foram contidos.

Na região de Atibaia, um incêndio de grandes proporções ainda não foi controlado. As chamas começaram na quarta-feira (13) e continuaram durante o final de semana, nas proximidades da Avenida Fernão Dias. A área queimada ultrapassa 48 hectares e inclui trechos de vegetação natural e, possivelmente, de Área de Preservação Permanente ( APP), de acordo com a Defesa Civil.

Em Taubaté, outro incêndio de grandes proporções atingiu uma área próxima ao Parque do Itaim, alcançando cerca de 80 hectares, grande parte também em APP, segundo as autoridades.

Para conter as chamas, foram utilizados cerca de 52 mil litros de água e caminhões-pipa da Prefeitura, com atuação dos bombeiros, Defesa Civil do município e da Brigada Militar do Comando de Aviação do Exército. O monitoramento segue na região.

No sábado (16), em Bauru, um incêndio em vegetação rasteira no Parque Roosevelt consumiu cerca de 3 hectares. O fogo foi controlado pela Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros e Secretaria do Meio Ambiente. Não houve vítimas.

Em Pirapora do Bom Jesus, na Zona Oeste da Grande São Paulo, as chamas atingiram cerca de 3,5 hectares de vegetação rasteira pela Estrada dos Romeiros. O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal, sem registro de vítimas ou danos a edifícios.

Em Igarapava – próximo à divisa de São Paulo com Minas Gerais, a 445 km da capital –, houve um incêndio também em APP, na região de serra. A ocorrência, na madrugada de domingo (17), foi controlada por equipes municipais, brigadistas e usinas.

Em Pedregulho, a 435 km da capital paulista, um incêndio atingiu um canavial e o acostamento da Rodovia Cândido Portinari. O fogo foi controlado.

A Defesa Civil estadual reforçou a importância dos cuidados para evitar as queimadas durante as secas e destacou os riscos à saúde e à segurança das pessoas em áreas urbanas e rurais.



