Reprodução/Divulgação (MetSul Meteorologia) Força dos ventos destruiu galpões e maquinários agrícolas na zona rural de Paranhos

A passagem de um ciclone extratropical causou vários estragos no Mato Grosso do Sul na noite desta terça-feira (19). Os ventos fortes e os temporais deixaram um rastro de destruição em cidades próximas à fronteira com o Paraguai, segundo informado pela MetSul Meteorologia.

O município mais afetado foi Paranhos, especialmente na zona rural, onde a tempestade derrubou árvores, destruiu maquinários agrícolas e destelhou casas, estragando os móveis de várias famílias e obrigando-as a deixar suas residências Uma caminhonete chegou a ficar cercada por galhos.

Outra área impactada foi aldeia indígena Ypoi-Triunfo, onde vivem cerca de 900 pessoas. A prefeitura informou que tem enviado alimentos, água e colchões, além de equipes para avaliar os prejuízos.

Apesar da gravidade, a zona urbana de Paranhos não sofreu grandes danos. "Graças a Deus o impacto não chegou ao centro da cidade. O problema se concentrou na área rural e nas aldeias", disse o prefeito de Paranhos, Hélio Acosta.

A rodovia MS-156, entre Amambai e Tacuru, foi totalmente interditada após quedas de árvores sobre a pista. Máquinas da prefeitura foram deslocadas para liberar o tráfego, mas os trabalhos se estenderam por horas.

Acosta, que acompanhava a situação na hora do temporal, registrou imagens que circularam nas redes sociais e pediu cautela à população. Ele confirmou que, apesar dos estragos, não houve feridos.





Região atingida

Outros municípios da região também foram atingidos: em Ponta Porã, o céu escureceu rapidamente e a temperatura despencou de 30 °C para 17 °C em poucos minutos. Já em Iguatemi, a chuva durou menos de meia hora, mas os ventos derrubaram galhos e assustaram moradores do bairro Jardim Aeroporto.





Não há registro de feridos até o momento, segundo a MetSul. Ainda assim, as prefeituras seguem mobilizadas no atendimento às famílias e na remoção de destroços.