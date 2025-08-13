Motoristas que cruzam o interior e o litoral paulista vão encontrar reforço na fiscalização eletrônica. Cinquenta novos radares passaram a operar em rodovias sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), posicionados em trechos mapeados como críticos para a segurança viária.
Segundo o DER-SP, os equipamentos fazem parte do edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares no estado. A escolha dos pontos levou em conta o histórico de acidentes, excesso de velocidade, travessia de fauna e características específicas de cada via. Todos estão sinalizados com o limite permitido.
“A instalação de radares simboliza o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar que toda vida importa”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.
Cidades com novos radares
Os 50 pontos de fiscalização foram instalados nos seguintes municípios:
Bragança Paulista – SP-008 (Km 96,86) e SPA-009/010 (Km 8,41)
Salto – SP-079 (Km 38,75)
Itu – SP-079 (Km 52,55; Km 53,15; Km 56,80; Km 58,00; Km 59,20; Km 59,75)
Sorocaba – SP-097 (Km 1,10; Km 2,18; Km 9,22)
Boituva – SP-129 (Km 13,25)
São Miguel Arcanjo – SP-139 (Km 98,75; Km 107,10)
Botucatu – SP-191 (Km 160,00)
Lençóis Paulista – SP-261 (Km 114,00)
Pederneiras – SP-261 (Km 144,40)
Jaú – SP-304 (Km 303,05; Km 313,10)
Bariri – SP-304 (Km 321,93; Km 330,70)
Itaju – SP-304 (Km 341,94; Km 351,92)
Lucianópolis – SP-315 (Km 19,90)
Arealva – SP-321 (Km 370,00; Km 374,4) e SPA-372/321 (Km 4,00)
Iacanga – SP-321 (Km 390,05)
Reginópolis – SP-331 (Km 115,30)
Lins – SPA-175/387 (Km 3,77)
Bauru – SPA-354/294 (Km 3,00)
Ribeirão Bonito – SP-215 (Km 171,50)
Novo Horizonte – SP-304 (Km 417,33)
Monte Aprazível – SP-310 (Km 472)
Próximas ativações
Tanabi – SP-320 (Km 479,32)
Cosmorama – SP-320 (Km 498,7)
Itajobi – SP-321 (Km 473,8)
Ibirá – SP-379 (Km 10,46)
Palestina – SP-423 (Km 17,99)
Américo de Campos – SP-479 (Km 24,58)
José Bonifácio – SP-304 (Km 480,04) e SP-425 (Km 239,65)
Pereira Barreto – SP-310 (Km 629,1)
Santópolis do Aguapeí – SP-425 (Km 338,21)
Araçatuba – SP-463 (Km 46,27)
Nova Independência – SP-563 (Km 161,48; Km 172,2)
Itapura – SP-595 (Km 21,77)
O restante dos radares previstos no edital segue em fase de testes e homologação. Assim que estiverem aptos, a operação será divulgada no Diário Oficial e nos canais oficiais do governo.