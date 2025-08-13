Fernando Frazão/Agência Brasil Equipamentos fazem parte do edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares no estado

Motoristas que cruzam o interior e o litoral paulista vão encontrar reforço na fiscalização eletrônica. Cinquenta novos radares passaram a operar em rodovias sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), posicionados em trechos mapeados como críticos para a segurança viária.

Segundo o DER-SP, os equipamentos fazem parte do edital nº 145/2023, que prevê a instalação de 649 radares no estado. A escolha dos pontos levou em conta o histórico de acidentes, excesso de velocidade, travessia de fauna e características específicas de cada via. Todos estão sinalizados com o limite permitido.

“A instalação de radares simboliza o compromisso do Governo de São Paulo em priorizar a segurança dos usuários e reforçar que toda vida importa”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Cidades com novos radares

Os 50 pontos de fiscalização foram instalados nos seguintes municípios:

Bragança Paulista – SP-008 (Km 96,86) e SPA-009/010 (Km 8,41)

Salto – SP-079 (Km 38,75)

Itu – SP-079 (Km 52,55; Km 53,15; Km 56,80; Km 58,00; Km 59,20; Km 59,75)

Sorocaba – SP-097 (Km 1,10; Km 2,18; Km 9,22)

Boituva – SP-129 (Km 13,25)

São Miguel Arcanjo – SP-139 (Km 98,75; Km 107,10)

Botucatu – SP-191 (Km 160,00)

Lençóis Paulista – SP-261 (Km 114,00)

Pederneiras – SP-261 (Km 144,40)

Jaú – SP-304 (Km 303,05; Km 313,10)

Bariri – SP-304 (Km 321,93; Km 330,70)

Itaju – SP-304 (Km 341,94; Km 351,92)

Lucianópolis – SP-315 (Km 19,90)

Arealva – SP-321 (Km 370,00; Km 374,4) e SPA-372/321 (Km 4,00)

Iacanga – SP-321 (Km 390,05)

Reginópolis – SP-331 (Km 115,30)

Lins – SPA-175/387 (Km 3,77)

Bauru – SPA-354/294 (Km 3,00)

Ribeirão Bonito – SP-215 (Km 171,50)

Novo Horizonte – SP-304 (Km 417,33)

Monte Aprazível – SP-310 (Km 472)







Tanabi – SP-320 (Km 479,32)

Cosmorama – SP-320 (Km 498,7)

Itajobi – SP-321 (Km 473,8)

Ibirá – SP-379 (Km 10,46)

Palestina – SP-423 (Km 17,99)

Américo de Campos – SP-479 (Km 24,58)

José Bonifácio – SP-304 (Km 480,04) e SP-425 (Km 239,65)

Pereira Barreto – SP-310 (Km 629,1)

Santópolis do Aguapeí – SP-425 (Km 338,21)

Araçatuba – SP-463 (Km 46,27)

Nova Independência – SP-563 (Km 161,48; Km 172,2)

Itapura – SP-595 (Km 21,77)

O restante dos radares previstos no edital segue em fase de testes e homologação. Assim que estiverem aptos, a operação será divulgada no Diário Oficial e nos canais oficiais do governo.