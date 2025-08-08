Divulgação/Governo de SP Construções muito próximas umas das outras, geralmente feitas de madeira ou outros materiais, são propícias para fácil combustão

A Defesa Civil estadual de São Paulo fez um alerta para o risco de incêndio em áreas vulneráveis por causa do uso de aquecedores improvisados e outros métodos de proteção contra o frio. O estado enfrenta uma nova frente fria a partir desta sexta-feira (8).

O órgão listou algumas recomendações para prevenir incêndios na época de frio:

Evitar o uso de velas . Quando for indispensável, mantê-las longe de cortinas, colchões e plásticos, e nunca dormir com elas acesas

. Quando for indispensável, mantê-las longe de cortinas, colchões e plásticos, e nunca dormir com elas acesas Não utilizar álcool , gasolina ou solventes para acender fogo ou aquecer o ambiente.

, gasolina ou solventes para acender fogo ou aquecer o ambiente. Não sobrecarregar tomadas e evitar o uso de benjamins (Ts).

e evitar o uso de benjamins (Ts). Manter botijões de gás em local ventilado, fora de casa, e sempre em posição vertical.

Ter cuidado com crianças em locais com velas ou fontes de calor.

em locais com velas ou fontes de calor. Evitar o uso de aparelhos elétricos improvisados para aquecimento, pelo risco alto de incêndio.

Em caso de fumaça ou princípio de incêndio, ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no 193 ou Defesa Civil no 199.

A Defesa Civil explicou ainda que o risco aumenta em áreas vulneráveis porque as construções costumam ficar próximas umas das outras, além de geralmente serem feitas de madeira ou outros materiais que pegam fogo com facilidade.

“ O frio intenso leva as pessoas a buscar soluções emergenciais para se aquecer ou iluminar suas casas. No entanto, práticas aparentemente inofensivas podem acabar em tragédia ”, alertou o coordenador estadual da Defesa Civil, o coronel Henguel Ricardo Pereira.

Abrigo solidário

Marcelo Camargo/Governo de SP Temperaturas terão queda acentuada a partir de sábado (10), principalmente nas regiões mais elevadas.





Por causa do frio intenso, o governo estadual vai mobilizar, a partir de sábado (9), um abrigo solidário na estação Pedro II do Metrô, no centro de São Paulo. O abrigo vai funcionar das 19h às 8h e vai oferecer colchões, cobertores, alimentação e acolher animais de estimação.

Além das baixas temperaturas, a frente fria que chega ao estado vai trazer risco de ressaca no litoral, granizo e ventos fortes.

A partir de sábado (10), o ar frio se espalha, e os termômetros podem marcar até 6 °C na Serra da Mantiqueira e no Vale do Ribeira. Em boa parte do estado, as máximas não devem ultrapassar os 13 °C.



