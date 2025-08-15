Reprodução São Paulo deverá enfrentar veranico nos próximos dias

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a ocorrência de um veranico a partir da próxima quarta-feira (20).

O fenômeno, caracterizado por período de calor e tempo seco em pleno inverno, deve se estender de três a cinco dias.

De acordo com a previsão, uma massa de ar seco, associada a um bloqueio atmosférico, favorecerá a entrada de ventos quentes vindos do norte e nordeste.

As temperaturas devem subir em diferentes regiões do Estado, alcançando 33°C em Bauru, 37°C em São José do Rio Preto e 29°C na capital paulista, cerca de 5°C acima da média para a estação. A expectativa é que o fenômeno persista ao menos até o fim da semana.

Com o aumento do calor e a queda da umidade relativa do ar, a Defesa Civil alerta para o risco elevado de queimadas.





As condições climáticas previstas favorecem a propagação de incêndios, que podem atingir áreas de vegetação, comprometer a qualidade do ar e colocar em risco a saúde da população.

O órgão orienta que não sejam utilizadas práticas como a queima de lixo ou de restos de vegetação para limpeza de terrenos. Também recomenda cuidado redobrado com o descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias.

Em caso de incêndio, a orientação é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros.