Reprodução via TV Globo Homem foi agredido e arrastado por agentes da ViaMobilidade





Um homem morreu depois de ser imobilizado e agredido por agentes da ViaMobilidade , concessionária que administra linhas de trem na Grande São Paulo , na estação Carapicuíba, da Linha 8-Diamante . As imagens de câmeras de segurança mostram as agressões e o momento em que a vítima fica inconsciente.

A Polícia Civil investiga o caso e a concessionária abriu uma sindicância interna. O homem morto foi identificado como Jadson Pires . Segundo a ViaMobilidade, ele chegou à estação “bastante agitado e não respondia às orientações”.

Jadson foi contido por agentes da Guarda Civil e da concessionária após ter tentado invadir a linha de bloqueio diversas vezes, de acordo com nota da empresa.

Câmeras de segurança registraram as agressões

A TV Globo teve acesso exclusivo às imagens do circuito interno da estação que mostram o rapaz, aparentemente desorientado, na área das catracas. Em outra imagem, o homem tenta passar por baixo da catraca. Veja as imagens:





Jadson é derrubado e chutado pelos agentes da concessionária, antes de ser arrastado pelas pernas pelos seguranças. Outro vídeo mostra o rapaz dentro da estação, imobilizado.

Em outro momento, em uma área interna da estação, os agentes perceberam que ele estava inconsciente e tentaram reanimá-lo com massagem cardíaca. No fim do vídeo, é possível ver que uma equipe do SAMU chega para fazer o resgate. Segundo a concessionária, o rapaz morreu no hospital.

Investigações

Em nota, a ViaMobilidade disse que lamenta profundamente a morte do rapaz e que repudia qualquer forma de violência. Informou também que abriu uma sindicância interna para apurar o caso e que os agentes envolvidos foram preventivamente afastados das funções.

A Secretaria da Segurança Pública disse que as imagens foram analisadas pela polícia e que intimou os envolvidos para novos depoimentos. Afirmou ainda que o registro inicial da ocorrência pode mudar diante de novas evidências.