CAROLINE BREHMAN/EPA-EFE/Shutterstock Lago reapareceu na Califórnia após 130 anos





Um lago da Califórnia ( EUA ) que desapareceu no século XVII está ressurgindo após 130 anos , ocupando uma área de 94 mil acres (aproximadamente 380,4 km²) de terras agrícolas privadas e estradas.

O Lago Tulare , no Vale de San Joaquin, na Califórnia , começou a secar no final da década de 1850 por ações de fazendeiros que queriam remodelar a terra às custas do ecossistema existente e das comunidades indígenas próximas.

Mais de um século depois, o lago começou a se recuperar com força total em 2023, graças às enormes tempestades de inverno na região e ao degelo da Serra Nevada, cordilheira que fica no estado americano. No seu auge, o lago já teve mais de 160 quilômetros de comprimento e 48 quilômetros de largura.

O lago

“O Lago Tulare era o maior corpo de água doce a oeste do Rio Mississippi. É realmente difícil imaginar isso agora”, disse Vivian Underhill, uma pesquisadora que estuda o fenômeno na Northeastern University , em entrevista ao jornal Northeastern Global News .

Havia bacias artificiais ao redor de onde o lago ficava, mas o fluxo de neve derretida as inundou e submergiu milhares de hectares de terras agrícolas. Embora tenha ocorrido às custas de terras agrícolas férteis, o retorno do lago já começou a revitalizar o ecossistema perdido no vale.

Patos e outras aves aquáticas se aglomeraram nas margens do lago ressurgido pela primeira vez em anos. “Antigamente, havia tanta água que um navio a vapor conseguia transportar suprimentos agrícolas da área de Bakersfield até Fresno e depois até São Francisco”, disse Underhill ao canal.

A tribo indígena Tachi Yokut , que originalmente ocupava aquela parte do vale, chamava o lago de “ Pa'ashi ”. Para os nativos, o lago e o ecossistema local eram essenciais para viver.

Processo de drenagem

Na década de 1850, o Estado americano drenou o lago em um processo chamado de “recuperação”. “Se as pessoas drenassem aquela terra, elas receberiam partes dela como propriedade. Então, havia um grande incentivo para os colonos brancos começarem a fazer esse trabalho”, destacou Underhill.

Na época, centenas de canais de irrigação e bacias foram construídos para desviar a água do lago. Em pouco tempo, a água secou completamente, possibilitando a criação de centenas de milhares de acres de terras agrícolas, e forçando os Tachi Yokut a deixarem suas terras, além de prejudicar o ecossistema local.





Preocupação local

A água do lago continua subindo, submergindo não apenas terras privadas, mas também galpões inteiros de armazenamento contendo materiais prejudiciais ao ecossistema em recuperação, como fertilizantes, esterco e até fios elétricos.

Embora tenha ressurgido com força no último ano, esta também é a quinta vez que o Lago Tulare reaparece desde 1890. O padrão de drenagem e inundação é quase cíclico e pode significar que ele desaparecerá novamente em breve.