Reprodução/redes sociais Câmeras de segurança do bar mostram o momento em que criminosos encapuzados rendem os clientes e roubam pertences como celulares

Os clientes do bar Rei das Batidas , no Butantã, Zona Oeste de São Paulo, foram vítimas de um arrastão na noite deste sábado (30). Os criminosos, que estavam encapuzados e armados, foram flagrados pelas câmeras de segurança do estabelecimento, fundado em 1970.

Uma testemunha afirmou ao g1 que avistou pelo menos cinco criminosos durante o assalto . Segundo o depoimento, quatro deles desceram de um carro que parou em frente ao bar e era guiado pelo motorista da quadrilha.

"Foi aterrorizante, eu nunca tinha passado por isso. Nasci e cresci em São Paulo. Se a gente sai de casa, sabe que tá correndo risco, é o jeito que a cidade tá. Eu nunca imaginava que ia acontecer de descer quatro pessoas armadas e saírem roubando todo mundo e depois ir embora", afirmou a testemunha.



"Eles foram fazendo como se fosse um arrastão mesmo. Eles foram cercando o lugar e pegando coisas de todo mundo, gritando passa o celular", disse a testemunha.



Ainda segundo o relato da testemunha, os criminosos anunciaram o assalto e pediram os telefones das vítimas, que ficaram em pânico.

Nos vídeos que circulam pela internet, é possível ver alguns clientes se escondendo debaixo das mesas, com medo dos bandidos. Além disso, os assaltantes agrediram alguns clientes com coronhadas e empurrões.

O que diz o Rei das Batidas

A reportagem procurou os responsáveis pelo bar, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.



Secretaria da Segurança Pública

Em nota, a SSP afirmou que a Polícia Civil investiga o roubo.

"Na noite do sábado (30), criminosos encapuzados desceram de um veículo e anunciaram o roubo em um estabelecimento comercial, na Avenida Waldemar Ferreira, no Butantã, zona oeste da capital. Os suspeitos subtraíram pertences de diversas pessoas", informa trecho da nota da pasta.