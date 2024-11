Montagem iG / Imagens: reprodução/X Passageiros registraram o momento e publicaram nas redes sociais

Na manhã deste domingo (24), passageiros registraram um incêndio em um trem da Linha 9-Esmeralda da ViaMobilidade, na estação Santo Amaro, em São Paulo . O fogo teria sido causado por falha técnica e imagens do ocorrido foram compartilhadas nas redes sociais.

Em vídeos, é possível ver o momento em que o fogo causa uma pequena explosão no teto do trem. Fotos também mostram a plataforma cheia de passageiros no momento do ocorrido.

Em nota, a ViaMobilidade informou que a linha opera com maior intervalo entre as estações após o que chamou de "início de incêndio".

"A intercorrência gerou início de incêndio em uma das composições, sendo rapidamente controlado. Não houve feridos", disse a empresa.



Técnicos foram enviados ao local e o Sistema Paese foi acionado para atender aos passageiros no trecho entre João Dias e Socorro.

Um curto-circuito teria causado um incêndio, que assustou passageiros na estação da ViaMobilidade em *Santo Amaro. Os bombeiros foram acionados às 11h45 para atender a ocorrência.

