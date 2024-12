Reprodução/Pervez Taufiq Mulher proferiu insultos racistas à família em aeroporto dos EUA





Um fotógrafo de casamento e sua família foram alvos de insultos racistas feitos por uma mulher em um aeroporto dos EUA , logo após pousarem. O caso aconteceu logo após um voo da empresa United Airlines , que pousou em Los Angeles , no dia 24 de novembro.

Pervez Taufiq disse que tinha acabado de voar de Cancún ( México ) para os Estados Unidos com sua esposa e três filhos, na última semana, quando foi abordado por outra passageira, que estava no mesmo voo. Os insultos aconteceram a bordo de um ônibus de transferência e foram gravados pelo fotógrafo.

Ele afirmou que a mulher "assediou" seu filho, que estava sentado ao lado dela no avião, e gritou insultos racistas durante o percurso de ônibus. Em trecho do vídeo, em inglês, a mulher fala ofensas como “sua família é da Índia, você não tem respeito, não tem regras, acha que pode pressionar todo mundo, pressionar, pressionar, pressionar” e “É isso que você pensa que é. Vocês são loucos pra caramba.” Veja o momento:





Ataques

Quando o Pervez disse a alguém, que não aparece na imagem, que a mulher deveria ser retirada do ônibus por ser "rude e racista", ela o acusou de ser racista com ela, de acordo com o vídeo. A mulher deu a entender que ele não era americano, mas Taufiq gritou de volta que tinha nascido nos EUA.

No início do vídeo, ela também mostrou os dois dedos do meio para ele. “É uma dessas coisas que você sente como uma experiência fora do corpo”, Taufiq disse ao The Post. “Nós já vimos coisas assim na internet, só nunca pensamos que viveríamos uma.”

Taufiq, que cresceu em Boston , cidade de Massachusetts, disse que interagiu pela primeira vez com a mulher durante o voo, quando foi verificar seu filho de 11 anos que estava sentado algumas fileiras à frente do resto da família.

De acordo com o fotógrafo, enquanto verificava o filho, a mulher, que estava sentada na mesma fileira que a criança, ficou irritada ao tentar passar, perguntando se ele poderia voltar ao seu assento.

Taufiq disse que só soube depois que o avião pousou que a mulher teria perguntado ao filho se ele era indiano, de que lugar do país ele era e ameaçado que falaria com os pais dele.

Registro em vídeo

No ônibus entre o avião e o terminal, Taufiq acusou a mulher de mandar seus filhos calarem a boca enquanto a família conversava, o que deu início à discussão verbal registrada na câmera. A filmagem mostra funcionários da empresa aérea indo até a mulher enquanto Taufiq gritava: "Saia do ônibus, racista".

Um outro passageiro presente disse aos funcionários da United que a mulher estava provocando o problema. Ela acabou sendo retirada do veículo. Taufiq acredita que a mulher estava bêbada durante e depois do voo.





Família de fotógrafos

Taufiq e sua esposa trabalham como fotógrafos para eventos caros ao redor do mundo, incluindo mais de 200 casamentos por ano. Por causa de sua agenda de viagens lotada, o casal educa seus três filhos pequenos em casa.

O fotógrafo recebeu dezenas de mensagens de apoio depois que ele postou sobre o incidente. “Foi revigorante ver quantas pessoas entraram em contato e se certificaram de que estávamos bem”, disse Taufiq.