Reprodução: Flipar Tempestades e chuvas intensas atingem 19 estados

A previsão de chuvas intensas e tempestades , que afetou várias regiões do Brasil durante o final de semana, deve continuar nesta terça-feira (3) . De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , o alerta foi emitido para 19 estados, com possibilidade de alagamentos em pelo menos sete, principalmente nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Destes, 7 estão em alerta laranja, como São Paulo e Rio de Janeiro.

O Inmet aponta que uma faixa abrangendo os estados do Norte ao Sul do Brasil está sob risco de 'Perigo Potencial' devido a chuvas intensas. Para estados como Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, sul do Pará, Tocantins, Goiás, Espírito Santo, Maranhão, Piauí, Ceará, algumas áreas da Bahia e o Distrito Federal, a previsão é de chuvas de até 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h.

Alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja, de 'perigo', válido até as 10h de quarta-feira (4), para tempestades em uma vasta área que inclui os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, além do norte do Paraná, sul de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. A previsão é de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com rajadas de vento de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

A previsão inclui ainda a possibilidade de queda de granizo, risco de cortes de energia elétrica, danos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O Inmet recomenda atenção redobrada e cuidados com a segurança, devido aos riscos associados às tempestades e aos impactos no trânsito e na infraestrutura.

São Paulo

A chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo nesta segunda-feira (2) causou uma mudança no clima da região metropolitana, trazendo chuvas de moderada a forte intensidade. Essa tendência deve continuar nesta terça-feira (3), com previsão de precipitação durante todo o dia, com períodos de maior volume de chuva e queda de temperatura.

Apesar da chegada da chuva no início da tarde, a segunda-feira (2) ainda foi marcada pelo calor intenso e sensação de abafamento. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registrou uma temperatura máxima de 31°C na capital.

"Nesta terça, já com a frente fria no litoral paulista, o dia será de tempo instável e chuvoso desde a madrugada, o que aumenta consideravelmente o potencial para possíveis transtornos tanto na capital como em cidades vizinhas da Grande São Paulo. As temperaturas estarão mais baixas, com previsão de mínima no fim da noite em torno dos 18°C e a máxima de apenas 22°C. Os índices de umidade do ar devem registrar valores elevados e acima dos 85%", informou o CGE.

Riscos de alagamentos, deslizamentos e queda de energia

O CGE e a Defesa Civil estadual alertam para a possibilidade de deslizamentos de terra, desabamentos, transbordamento de rios e córregos, quedas de árvores e formação de alagamentos que podem tornar algumas áreas intransitáveis. Além disso, a queda de energia elétrica também é uma preocupação.

Segundo o CGE, o maior volume de chuva deve atingir cidades como Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) considera alta a possibilidade de alagamentos nas mesorregiões de Campinas, macro-metropolitana e metropolitana de São Paulo, com destaque para a Baixada Santista.

Nessas áreas, com exceção de Campinas, o risco de deslizamentos de terra também é alto, o que mantém as equipes da Defesa Civil em alerta para possíveis ocorrências.