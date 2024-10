Reprodução Nunes está à frente de Boulos na Paraná Pesquisas do dia 16 de outubro

Na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024, o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB) , está na frente das intenções de votos, com 52,3%. Adversário no segundo turno, o deputado Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 39,2%. Caso as eleições do dia 27 de outubro fossem realizadas hoje, Nunes seria reeleito, segundo a pesquisa.



O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (16), foi feito pela Paraná Pesquisas , com margem de erro de 2,6 pontos para mais ou para menos.

Em comparação ao último levantamento, de 10 de outubro, Nunes oscilou 0,5 pontos percentuais para baixo e Boulos, 0,2 para cima. Foram ouvidos 1.500 eleitores da cidade de São Paulo pelo Paraná Pesquisas, presencialmente, entre os dias 12 e 15 de outubro. O nível de confiança é de 95%.





A pesquisa foi contratada pelo próprio instituto e registrada na Justiça Eleitoral como SP-06311/2024.

Intenções de voto para a Prefeitura de SP (16 de outubro):

Ricardo Nunes (MDB): 52,3% (antes, 52,8%)

Guilherme Boulos (PSOL): 39,2% (antes, 39%)

Nenhum/branco/nulo: 5,2% (antes, 4,8%)

Não sabe/não respondeu: 3,3% (antes, 3,4%)

