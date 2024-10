Montagem/Reprodução Ricardo Nunes e Guilherme Boulos disputam o segundo turno em SP

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), tem 52,8% das intenções de voto no segundo turno , enquanto Guilherme Boulos (PSOL) tem 39,0%, segundo levantamento divulgado pelo instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira (10).

Votos em branco, nulos e em nenhum somam 4,8%. Indecisos ou que não responderam são 3,4%.

O segundo turno das eleições municipais está marcado para o dia 27 de outubro.

Veja todos os números das eleições em São Paulo no 2º turno

Ricardo Nunes (MDB): 52,8%

Guilherme Boulos (PSOL): 39,0%

Nenhum/Branco/Nulo: 4,8%

Não sabe/Não respondeu: 3,4%

Levantamento Paraná Pesquisas

A pesquisa ouviu 1.200 eleitores entre os dias 7 e 9 de outubro. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral como SP-08049/2024.

