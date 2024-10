Reprodução Câmera de segurança flagrou momento em que a criança invadiu o local





Um garoto de 9 anos foi responsável pela morte de 23 animais em uma fazendinha localizada próxima a uma clínica veterinária em Nova Fátima, Paraná. O incidente ocorreu no último domingo (13), um dia após o menino ter visitado o local durante um evento de inauguração.

“A inauguração foi um dia antes, no dia das crianças. Teve um lindo evento aqui, foi bem bacana. Teve pipoca, algodão doce, trenzinho da alegria e visitação na fazendinha. E no domingo, no dia seguinte, aconteceu essa tragédia”, relatou Brenda Almeida, dona do local, em entrevista para a CNN Brasil.

Segundo Brenda, o menino entrou na propriedade no início da noite de domingo, conforme registrado pelas câmeras de segurança.

Ele permaneceu no local por cerca de 40 minutos, sem que nenhum funcionário interferisse. Durante esse tempo, o garoto matou 20 coelhos e três porquinhos-da-índia que estavam em barracões.





Menino confessou a ação

O menino admitiu ter realizado o ato e forneceu detalhes de seu comportamento. Além disso, ele confessou que essa não foi a primeira vez que apresentou esse tipo de atitude, segundo Brenda.

“Quando o policial chegou aqui no local, a gente entrou. Ele pediu que eu examinasse os animais, mas já estavam todos mortos. A gente achou que o cachorro havia matado todos os coelhos, mas a gente viu que não havia mordidas”, acrescentou a proprietária.

A Polícia Civil registrou o boletim de ocorrência e o encaminhou ao Conselho Tutelar, que ficará responsável por acompanhar o caso.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.