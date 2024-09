Reprodução/Instagram Pablo Marçal em live diretamente do hospital





Pablo Marçal (PRTB) , candidato à prefeitura da cidade de São Paulo , se pronunciou em uma live no Instagram após ser agredido por José Luiz Datena (PSDB) no debate eleitoral promovido pela TV Cultura . Ele lamentou o ocorrido, chamando de “deprimente”, e afirmou que "foi só um esbarrão", mas irá ao IML após receber alta.

Marçal passou a noite no Hospital Sírio Libanês , onde apareceu nas imagens com o braço imobilizado. "Foi só um esbarrão, vamos pra cima. Uma fraturazinha aqui na costela e uma correçãozinha aqui no dedo. Nós vamos seguir o jogo", afirmou o candidato, que também admitiu o envio de mensagem para Datena na noite anterior com pedidos de desculpas .

"Eu tô colhendo o que eu plantei. Um dia antes mandei mensagem pro cara pra ele parar esses ataques, porque ele tá me atacando de forma gratuita e mentirosa. Eu peço perdão pro cara, o debate tava civilizado, ele começa a fazer pergunta pra mim e me chama de ladrão", afirmou.

Marçal fará exame de corpo delito

Antes do término da live, o candidato do PRTB também chegou a dizer que fará exame de corpo delito no IML e ainda provocou Datena.

"Não tem como, não faz sentido o cara fazer um negócio desse. Não faz sentido. Então assim, foi um esbarrão, tá tudo certo, todo mundo aqui sabe, um comedor de açúcar daquele tamanho, ele é mais lento que um bicho preguiça, mas eu fui uma oferta ali, só pro povo sentir o que que é uma pessoa que não tem medo, o que que é alguém levar pelo povo”, finalizou.

Datena se pronunciou

Datena afirmou, em nota divulgada nesta segunda-feira (16), que o candidato Pablo Marçal precisava ser "contido com atos" e que, embora não seja a favor do uso da violência, espera ter lavado a "alma de milhões de pessoas que não aguentavam mais ver a cidade tratada com tanto desprezo e desamor por alguém que se propõe a governá-la".

De acordo com o comunicado, "Pablo Marçal demonstrou, em todas as situações a que teve oportunidade, sua falta de caráter. Demonstrou, ainda, que é uma ameaça à cidade de São Paulo. Será detido no voto”. Datena finalizou dizendo que, sobre ser detido, Marçal precisava também ser contido com atos. “Foi o que eu fiz".





A cadeirada

A agressão aconteceu quando Marçal voltou a provocar Datena sobre uma acusação de assédio sexual, que tinha sido tema do primeiro bloco do programa. Datena chamou Marçal de "bandidinho, ladrãozinho de dados" e afirmou que a acusação "custou muito" para ele e sua família. Marçal continuou dizendo que "o Brasil quer saber que horas você vai parar" e chamou o apresentador de "arregão".

Durante uma fala de Marçal, onde dizia “você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, você não é homem nem para fazer isso”, Datena agrediu o adversário com uma cadeira.

