Reprodução/redes sociais Mulher e homem em farmácia de BH

No sábado (14), uma mulher foi brutalmente agredida com um pedaço de madeira dentro de uma farmácia em Belo Horizonte. O agressor é o marido de uma vizinha com quem a vítima teve um desentendimento recente.



De acordo com o boletim de ocorrência, os funcionários da farmácia chamaram a Polícia Militar (PM) após o ataque. A vítima contou à polícia que o agressor a abordou na rua antes de ela entrar na farmácia, e fez ameaças, incluindo a ordem para que ela se ajoelhasse e a ameaça de “beber o sangue” dela.

Imagens de segurança mostram que a mulher entrou na farmácia na Avenida Abílio Machado, no bairro Dom Bosco, buscando ajuda e refúgio. No entanto, o homem a perseguiu e a atacou com um pedaço de madeira, agredindo-a severamente antes de fugir.





A mulher, que sofreu ferimentos na cabeça, nas mãos e nas pernas, foi levada ao Hospital Odilon Behrens para tratamento. Até o momento, o suspeito não foi não foi encontrado pela polícia.

Vídeo





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.