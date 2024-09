Paulo Pinto/Agência Brasil Termômetro no centro da cidade marca baixa temperatura

O último domingo (15) apontou queda acentuada na temperatura para São Paulo, após dias de calor intenso na capital paulista. A cidade experimentou uma temperatura máxima que não ultrapassou os 22°C, devido à influência de uma frente fria. A temperatura oscilou em torno dos 17°C ao longo do dia, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).



Previsão para os próximos dias:

Segunda-feira, 16 de setembro: mínima de 15°C e máxima de 20°C, com chuvas fracas e garoa.

Terça-feira, 17 de setembro: mínima de 14°C e máxima de 22°C, com o retorno do Sol entre nuvens.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

“As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo registraram temperaturas mínimas de 14,7°C no extremo sul da cidade e 18,1°C na região central,” informou o CGE.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima nesta segunda, sob o céu nublado, chega a 25°C e cai a 20°C na terça-feira (17). Mas, o tempo volta a esquentar na quarta-feira (18), diz o Inmet, com máxima de 24°C. Na quinta-feira (19) o calor fica mais forte e volta à casa dos 30°C, com tendência de aumento.

A mudança no clima ocorreu após uma semana de temperaturas elevadas, como evidenciado na terça-feira (11), quando a zona norte da cidade alcançou 35,2°C. A Defesa Civil havia emitido um alerta de "atenção" para altas temperaturas a partir do domingo, 8, quando começaram os primeiros sinais de um possível alívio.

Melhora no ar

Além disso, a população deve sentir o ar mais limpo do que na semana passada

Os meteorologistas do CGE explicaram que os ventos, agora sopram de sul e sudeste, transportando umidade do oceano para a Grande São Paulo. Esse fenômeno tem causado uma grande quantidade de nebulosidade e contribuído para chuviscos e garoa.

“Essas condições devem proporcionar um alívio significativo para o tempo seco dos últimos dias, aumentando os índices de umidade e melhorando a qualidade do ar,” afirmou o CGE.

No entanto, o CGE alertou que, apesar do alívio, os próximos dias devem continuar com nebulosidade, garoa e temperaturas mais amenas, o que contribuirá para a elevação da umidade e uma melhora na qualidade do ar. No entanto, essa melhoria não deverá ser suficiente para recuperar o déficit hídrico significativo. Até o momento, setembro registrou apenas 0,2mm de chuva, um valor muito abaixo dos 68,5mm esperados para o mês.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.