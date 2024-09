Reprodução/TV Cultura Datena agride Marçal durante debate em SP

O candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) apresentou sinais de possível fratura na região torácica e dificuldades para respirar após ser atacado com uma cadeira por José Luiz Datena (PSDB) no debate do último domingo (15), na TV Cultura.

A assessoria de Marçal confirmou a suspeita de fratura e informou que ele foi imediatamente encaminhado para o Hospital Sírio Libanês. Marçal foi visto deixando o teatro do evento com a mão no peito, visivelmente abatido. (Leia abaixo)

Entenda o caso

A confusão teve início quando Marçal provocou Datena durante uma resposta no quarto bloco do debate. “O Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, disparou Marçal.

Em resposta, Datena dirigiu-se a Marçal e, utilizando uma cadeira, atacou o candidato, além de proferir xingamentos. “Seu filho da p…”, gritou o apresentador.

O mediador do debate, Leão Serva, interrompeu rapidamente a transmissão para comerciais. Ao retornar, Serva anunciou a expulsão de Datena por violar as regras do debate. Marçal, por sua vez, se retirou e foi levado ao hospital.

O debate prosseguiu com os candidatos restantes: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo).

Antecedentes

O ataque de Datena a Marçal foi precedido por uma provocação durante o segundo bloco do debate. Marçal questionou Datena sobre um processo de assédio sexual envolvendo o apresentador. “Os playboys da cidade de São Paulo não sabem o que eu vou falar agora, mas quem é da quebrada sabe. ‘Homem é homem, mulher é mulher, estuprador é diferente, né?’ Tem alguém aqui que é ‘jack’ [apelido de estuprador]. Que está aqui tirando onda, apoiando censura, mas é alguém que responde por assédio sexual. E essa pessoa ‘dá pena’”, acusou Marçal.

Datena rebateu alegando que a acusação foi arquivada pela polícia e pelo Ministério Público devido à falta de provas. O apresentador também afirmou que a acusadora se retratou publicamente e pediu desculpas a ele e sua família, além de mencionar que a situação foi difícil para a sua família, culminando na morte de sua sogra.

O episódio de domingo não foi o primeiro entre os dois candidatos. No debate da TV Gazeta, em 1º de setembro, Datena já havia se dirigido a Marçal para uma discussão, mas a situação foi contida pela mediadora. Após o episódio, Datena afirmou que Marçal tentou marcar um encontro para “fazer as pazes”, convite que Datena alegou ter recusado, expressando estranheza pela atitude.



Após o incidente e sua expulsão do debate, Datena justificou seu comportamento. “Eu achei que devia uma satisfação a minha ela (minha sogra) por ter sido acusado por um canalha desses que não tem medo. Eu simplesmente não me aguentei e minha sogra é uma segunda mãe, eu acho que esse cara merecia uma verdade, uma reprimenda, não sei se desse jeito… mas alguma coisa parecida. Ele é um covarde e mereceu o que aconteceu”, afirmou Datena.



Nota da assessoria de Marçal



Viemos, por meio desta nota, esclarecer o lamentável acontecimento de hoje, 15 de setembro de 2024, durante o debate eleitoral na TV Cultura. Na ocasião, Pablo Marçal foi covardemente agredido por José Luiz Datena, que o golpeou na região das costelas com uma cadeira de ferro.

Infelizmente, Marçal precisou sair do debate às pressas, em uma ambulância, para receber cuidados médicos em caráter emergencial. É lamentável que o debate tenha continuado, mesmo sem a presença do candidato agredido.

Pablo Marçal está ferido, com suspeita de fraturas na região torácica e muita dificuldade para respirar.

Esperamos que as medidas judiciais cabíveis sejam tomadas e contamos com as orações do povo.

