Reprodução/TV Cultura Datena agride Marçal durante debate em SP

A agressão do candidato José Luiz Datena (PSDB) contra Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada no debate da TV Cultura neste domingo (15) foi motivada após ele ser chamado de "Jack" pelo rival. A gíria é comum nos presídios para se referir a um estuprador.

O apresentador provavelmente conhece bem o termo, uma vez que tem anos de experiência no noticiário policial .

Marçal também acusou Datena de ter cometido assédio sexual contra uma funcionária da TV Bandeirantes. O tucano respondeu que a acusação foi arquivada.

Outro ponto que deixou Datena ainda mais ofendido foi ter um pedido de direito de resposta sobre esse ponto ignorado no debate.

A insistência do influenciador no tema, no entanto, acabou levando Datea a agredi-lo com uma cadeirada.

Agressão

A discussão entre Datena e Marçal aconteceu após o ex-coach provocar o apresentador durante uma resposta no quarto bloco do debate.

“O Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Você é um arregão. Atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso”, disparou Marçal.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Em resposta, Datena dirigiu-se ao rival e, usando uma cadeira, atacou o candidato, além de proferir xingamentos.

Datena foi expulso e o candidato do PRTB deixou o programa, que reunia candidatos à Prefeitura de São Paulo.

Em meio à confusão, o debate foi interrompido e voltou logo depois com os outros quatro candidatos participantes, que lamentaram o episódio.

Marçal foi encaminhado ao Hospital Sírio-Libanês para receber atendimento médico. Em comunicado, a assessoria do ex-coach confirmou a suspeita de fratura. Marçal foi visto deixando o teatro do evento com a mão no peito, visivelmente abatido.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .