O candidato à prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) revelou ter recebido uma série de mensagens de desculpas do candidato Pablo Marçal (PRTB) na última sexta-feira (13). As mensagens foram enviadas para o celular de Datena e, segundo ele, pediam desculpas pelos conflitos ocorridos em debates anteriores . Datena compartilhou as mensagens com o blog da Andreia Sadi, do portal "g1".



Inicialmente, Datena suspeitou da autenticidade das mensagens, mas posteriormente um assessor de Marçal entrou em contato para sugerir um encontro para tomar café, o qual Datena recusou.

Em resposta às mensagens, Datena aceitou as desculpas, embora não tenha sido possível obter uma captura de tela da resposta, pois a comunicação foi feita através de mensagens temporárias. O candidato do PSDB descreveu a resposta como “direta e curta”.

O blog da jornalista Andreia Sadi, do g1, tentou entrar em contato com a coordenação de campanha e assessoria de Pablo Marçal para confirmar o envio das mensagens, mas não obteve retorno.

Neste domingo (15), a relação entre os candidatos deteriorou-se ainda mais durante um debate na TV Cultura. Datena foi expulso do evento após atacar Marçal com uma cadeira. O debate foi interrompido temporariamente após o incidente.

Marçal foi levado ao Hospital Sírio-Libanês e, segundo sua equipe, sofreu uma fratura na costela. No entanto, o hospital ainda não divulgou um boletim médico oficial.

Após o incidente, Datena explicou o ataque à imprensa, alegando que perdeu o controle devido a uma recente discussão com Marçal e ao trauma pessoal relacionado à morte de sua sogra, que ocorreu após denúncias de assédio sexual contra ele. Datena afirmou que as mensagens de desculpas não foram levadas em consideração devido ao novo conflito.

"Eu não escolho momento da emoção. Eu sou um cara de verdade. Eu lembrei da minha sogra morrendo ali nos braços da minha mulher e depois de passar por tudo aquilo que eu passei e trabalhando todo dia na televisão me defendendo no foro adequado, com processo arquivado no foro adequado, foram os piores momentos que passei da minha vida", disse.

"Podia simplesmente ter saído do debate e ido embora pra casa, que era muito melhor. Mas do mesmo jeito que eu choro, como uma reação humana, essa foi uma reação humana que eu não pude conter".



