Divulgação/Governo de São Paulo No fim da semana, as temperaturas terão uma queda drástica, chegando aos 12ºC









O calor seguirá na capital paulista nesta semana, pelo menos até quinta-feira (14). De acordo com o centro de Gerenciamento de Emergências da prefeitura de São Paulo e o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a cidade registrará temperaturas máximas que devem ultrapassar os 30ºC. Já na sexta-feira, deve haver uma queda considerável.

Na segunda-feira (11), a capital amanheceu com pouca nebulosidade, com temperaturas oscilando na casa dos 17ºC durante a madrugada. Por conta da facilidade de predominância do Sol , as temperaturas logo se elevaram, com o ápice sendo de 31ºC. Mais para o fim do dia, com a chegada da brisa marítima, a nebulosidade aumentou, mas não o bastante para a precipitação na Grande São Paulo.

É esperado que o tempo siga seco e ensolarado durante toda a semana, com os índices de umidade ficando abaixo dos 30%. Os institutos alertam que a condição baixa de umidade atrapalham na dispersão de poluentes, e são favoráveis para queimadas, o que poderá dificultar a respiração e prejudicar a qualidade do a r.

Nesta terça-feira (12), as temperaturas seguem em crescente, com uma variação entre 18ºC (mínimas) e 32ºC (máximas). Já o índice de umidade do ar deve manter os valores abaixo dos 30% durante a tarde.

As temperaturas devem atingir o máximo na quarta-feira (13), chegando aos 33ºC. O tempo seguirá seco e ensolarado, mantendo a alta sensação de calor e os baixos índices de umidade. Neste dia, a mínima é de 19ºC.

É esperado que as temperaturas comecem a cair na quinta-feira (14), com máximas de 28ºC.

Na sexta-feira (15), entretanto, uma queda brusca na temperatura é esperada, com mínimas de 12ºC e máximas de 18ºC. Mesmo com a queda repentina no termômetro, e a crescente na umidade (na casa dos 50%), não é esperado chuvas na capital, ficando apenas com o céu nublado.