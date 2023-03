Reprodução/Nasa SDO Nasa captura explosão solar que interferiu nas comunicações da Terra





Um observatório da Nasa capturou o momento exato de uma explosão solar de alta intensidade. O registro aconteceu na última terça-feira (28), e a erupção foi classificada com de categoria X, a mais forte na escala de medição.

A explosão no Sol X1.2 foi tão intensa que a radiação solar causou uma ionização na camada superior da atmosfera da Terra, e alguns locais de países como Austrália, Nova Zelândia e nações da Ásia registraram interferência nas frequências de rádio.

The Sun, X-rated.🌞🚨



Early this morning, a strong X-class #SolarFlare exploded from the Sun. The blast came from a #sunspot region called "AR3256" - catchy as ever. #SpaceWeather ⛈️



📸 @NASA SDO, 29 March 2023 pic.twitter.com/yjUsSGLdK3 — ESA Operations (@esaoperations) March 29, 2023





As imagens captadas pelo Observatório de Dinâmicas Solares da Agência Espacial Norte-Americana mostram o plasma solar saindo da estrela. Esse fenômeno geralmente acontece quando há mudanças no campo magnético do Sol.

Esta foi a sétima explosão do tipo somente neste ano de 2023. A título de comparação, ao longo de todo o ano de 2022 foram registradas sete erupções que atingiram a categoria X.





O Centro de Previsão do Tempo Espacial da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica norte-americana (NOAA) informou ainda que o Sol também produziu três erupções moderadas de classe M, um nível abaixo da classe X, na quinta-feira (30).

O Met Office, serviço nacional de meteorologia do Reino Unido, classifica a atual atividade solar como alta, e a expectativa é que novas erupções do tipo sejam registradas pelo menos até 2025, quando a estrela atingirá o máximo do seu ciclo, e ocorrerá a inversão dos pólos norte e sul do Sol.

As erupções que interferiram nas comunicações da Terra nesta semana viajam na velocidade da luz e geralmente são acompanhadas por ejeções de massa coronal, formadas por rupções de partículas carregadas da atmosfera superior do Sol.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.