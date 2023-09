Reprodução/Google Street View A menina brincava no pátio quando o galho atingiu sua cabeça





Nesta segunda-feira (11) a pequena Isadora Custódio, de 5 anos, morreu após um tronco de árvore cair sobre sua cabeça enquanto ela brincava no pátio de uma escola municipal em São Bernardo do Campo - SP. As aulas foram suspensas para avaliação do local pela Polícia Civil.







O incidente ocorreu na Escola Municipal de Educação Básica Lauro Gomes por volta das 10h20. Isadora foi socorrida por um membro da Guarda Civil Municipal (GCM) que fazia a segurança da escola e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento Rudge Ramos, mas infelizmente não resistiu.