Divulgação Danilo Cavalcante matou a ex-namorada em 2021 e está foragido

A Polícia Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, prendeu a irmã do brasileiro foragido, Danilo Cavalcante , que foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada em 2021. A prisão ocorreu no último domingo (10), na alfândega do país. Danilo fugiu da prisão de Chester no dia 31 de agosto .

O tenente-coronel George Bivens confirmou a prisão da irmã do foragido durante uma coletiva de imprensa. Ele não deu mais detalhes sobre a prisão, apenas dizendo que as autoridades estão tomando "medidas para tentar minimizar ou eliminar” qualquer ajuda que o preso possa receber.

O tenente-coronel disse que Cavalcante "está absolutamente em busca de apoio. Ele precisa desse apoio. Ele não tem isso”.





Atualmente, a Swat (Unidade de Armas e Táticas Especiais), o FBI (Departamento Federal de Investigação) e a PSP (Polícia do Estado da Pensilvânia) estão buscando pelo fugitivo .

Danilo Cavalcante foi condenado a prisão perpétua por matar a ex-namorada Deborah, de 34 anos, a facadas. O caso aconteceu em abril de 2021, e a condenação veio no dia 22 de agosto. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. A promotoria afirmou que ele matou a ex-namorada na frente dos filhos, de 4 e 7 anos.

No dia 31 de agosto, ele fugiu da prisão no condado de Chester , sendo considerado como "um homem extremamente perigoso".

Segundo as investigações, Débora teria descoberto que Danilo era procurado pela polícia brasileira por ser o principal suspeito de matar um homem em Tocantins, em 2017. Ele teria fugido para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, local onde ficou ilegalmente.