Reprodução/TV Alesp Tarcísio de Freitas (Republicanos) durante comemorações do 7 de Setembro em SP

Após três anos de ausência, o desfile do dia 7 de Setembro retornou ao Sambódromo do Anhembi , em São Paulo. O evento contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

No ano passado, o desfile comemorativo aconteceu na Avenida Dom Pedro I , no bairro do Ipiranga , comemorando os 200 anos da Independência do Brasil e também a reinauguração do Museu do Ipiranga . O edifício que abriga o museu foi projetado como comemoração à Proclamação da Independência em 1822 .

A previsão das autoridades é que cerca de 30 mil pessoas fossem ao sambódromo acompanhar o evento, que teve entrada gratuita.

As festividades contaram com revista da tropa, desfile de entidades da sociedade civil, de alunos das escolas municipais, estaduais e militares e também de associações militares. Em um segundo momento houve a parada das forças armadas, que contou com Marinha , Exército e Aeronáutica . As Polícias Militar e Civil , além da Guarda Civil Metropolitana também desfilaram no evento, que contou com membros a pé, a cavalo e motorizados.

Reprodução/TV Alesp Desfile contou com as polícias civil e militar além das Forças Armadas

Protestos na Avenida Paulista

Se em 2022 a Avenida Paulista recebeu grande público durante a data, neste ano a avenida ficou esvaziada. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro protestaram contra o presidente Lula com faixas escrito “Fora Lula” e carros de som.