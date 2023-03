Reprodução/Google Maps Escola Estadual Nelson Pizzotti Mendes, Santo André (SP)

Um aluno tentou entrar armado em uma escola localizada em Santo André, no ABC Paulista, nesta terça-feira (28). O menor de idade teria feito a tentativa após discutir mais cedo com um colega de sala.

Informações preliminares dão conta de que a diretora da Escola Estadual Nelson Pizzotti Mendes conseguiu impedir que o estudante entrasse no local com uma arma em punho. A funcionária entrou em contato com a Polícia Militar.





Contudo, quando as viaturas dos oficiais chegaram ao local da ocorrência, o aluno já tinha fugido. Buscas estão sendo feitas nas redondezas da instituição de ensino, e o colégio foi evacuado após o ocorrido. O caso foi encaminhado ao 6° DP de Santo André.

O iG tentou entrar em contato com a delegacia de polícia que está cuidando do caso e também com a escola estadual, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

2° caso de violência em escola em dois dias

Na manhã desta segunda-feira (27), um aluno invadiu a escola estadual na capital paulista com uma faca e atacou estudantes e docentes da instituição. Na ocasião, três professoras e um aluno ficaram feridos.

Uma das professoras, porém, não resistiu. Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, sofreu uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas ainda nesta manhã. Ela era docente de Ciências na instituição de ensino.

Câmeras de segurança de uma das salas de aula flagraram o momento em que o agressor golpeou uma professora nas costas e, enquanto tentava ferir mais uma vítima, outra professora o agarra por trás para retirar a arma branca da mão dele. Enquanto ela segura o adolescente, uma terceira aparece para arrancar a faca que ele portava.

Em entrevista coletiva, Guilherme Derrite, secretário de Segurança pública de São Paulo, afirmou que o estudante de 13 anos planejava fazer um atentado utilizando uma arma de fogo.

"Já sabemos que este garoto estava planejando fazer o atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. Ele relatou isso informalmente aos policiais civis e militares que atenderam a ocorrência", disse.

Após ser apreendido pela polícia e prestar depoimento, o jovem deixou a delegacia por volta das 18h10 e foi encaminhado para passar por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal). Logo depois, ele foi encaminhado para a Fundação Casa. Ele deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.