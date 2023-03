Letícia Martins / iG - 27.03.2023 Alunos fazem vigília em escola estadual de SP alvo de ataque que deixou uma professora morta e quatro pessoas feridas

Alunos da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, Zona Oeste da capital paulista, fazem uma vigília na porta da instituição na manhã desta terça-feira (28), um dia após o ataque de um adolescente de 13 anos que matou uma professora e feriu outras três, além de um colega de sala na segunda (27).

Além dos alunos do colégio, a ação conta com a participação de organizações de estudantes do estado de São Paulo, além de professores de outras instituições de ensino e moradores da região.

Em entrevista à TV Globo, Luísa Martins, presidenta da UPES SP - União Paulista dos Estudantes Secundaristas, diz que existe uma grande necessidade de lutar pelo fim da violência dentro das instituições de ensino.

"A gente está muito indignado pelo que aconteceu, principalmente, por saber que é algo muito recorrente nas escolas. Não é a primeira vez que a gente vê caso como esse nas escolas. A gente tem uma campanha que chama Sou da Paz, que é para lutar pelo fim da violência dentro das escolas, que é principalmente para gente conseguir acabar com o discurso de intolerância e de ódio que é muitas às vezes acaba promovendo muitos desses casos", apontou.

Vizinhos observam o ato das janelas e trabalhadores de uma construção pausam para acompanhar o movimento que segue de forma pacífica e pede por menos violência.

Flores brancas, velas acesas e cartazes pedindo justiça e marcam a manifestação que ocorre em clima de tristeza Zona Oeste da capital paulista.



Estado decreta luto de três dias após morte de professora

O Governo de Sâo Paulo decretou luto de oficial de três dias por conta da morte de Elisabeth Tenreiro, professora de 71 anos que veio a óbito nesta segunda-feira (27) após ser esfaqueada por um aluno na Escola Estadual Thomázia Montoro, localizada na Zona Oeste da capital paulista.

“Muito pesar e tristeza com a notícia da morte da professora Elisabeth Tenreiro, que não resistiu aos ferimentos causados pelo horror do ataque desta manhã. Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

Elisabeth era docente de Ciências e trabalhava no colégio estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, desde 2013. De acordo com uma das suas filhas, a professora tinha como "propósito de vida" lecionar.

Antes de atuar como docente na rede estadual de ensino, Tenreiro trabalhou por quatro décadas como técnica laboratorial no Instituto Adolfo Lutz, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.

Mais cedo, o governador, que está em Londres e teve de desmarcar compromissos oficiais devido a problemas de saúde , afirmou que todos os esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares das vítimas.

"Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares", escreveu Tarcísio na sua conta oficial do Twitter.

