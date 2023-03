Montagem iG / Imagens: reprodução redes sociais - 25.03.2023 Homem subiu no teto de ônibus no Rio de Janeiro e foi retirado por policial

Um homem subiu no teto de um ônibus e precisou ser retirado por policiais militares, na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro .

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PM-RJ) foi acionada no último sábado (25) para auxiliarem na retirada de um homem que estava em cima do teto de um coletivo, no sentido centro.

Dois agentes precisaram usar uma escada para chegar até o teto do ônibus.

Pessoas que estavam no local registraram o momento em que os policiais tentam retirar o homem de lá, mas ele resiste. Nas imagens, é possível ver que um dos policiais chegou a deitar sobre o teto do veículo enquanto estava agarrado ao indivíduo.

Veja o vídeo:

Policial briga com elemento em cima do ônibus na Av Brasil pic.twitter.com/aSIEI4Bbfr — Informe RJO (@InformeRJO) March 27, 2023

Conforme a PM , o homem estava em situação de rua e recebeu assistência dos agentes, que lhe ofereceram comida e água.

Depois, ele acabou sendo liberado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.