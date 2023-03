Divulgação/Governo do Estado de São Paulo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o ataque deixou quatro professsores e dois alunos feridos na Escola Estadual Thomazia Montoro , na Vila Sônia , em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27).



Nas redes sociais, Tarcísio disse estar triste com a notícia do ataque e que todos os esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares das vítimas.



Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) March 27, 2023









Entenda o caso

Pelo menos quatro professores e dois alunos foram esfaqueados dentro da escola estadual Escola Estadual Thomazia Montoro. De acordo com a PM, o suspeito, um adolescente de 13 anos, foi contido.

Um dos professores feridos foi levado para o HC e o outro para o Hospital Bandeirantes, ambos na capital paulista. Um terceiro educador teve uma parada cardiorrespiratória e está sendo atendido no local. Médicos tentam estabilizá-lo.

Segundo a polícia, uma das crianças sofreu um corte no braço e a outra foi socorrida em estado de choque, no entanto, sem ferimentos.

O estado de saúde geral das vítimas ainda não foi informado. A Secretaria Estadual da Educação diz que irá apurar o caso.

