Secretário de Segurança Pública fala sobre ataque a faca em escola estadual de São Paulo

Uma professora de educação física foi a responsável por imobilizar o adolescente de 13 anos suspeito de realizar um ataque a facas na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27) . De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ela que fez com que a arma branca fosse retirada da mão do aluno.

Na ocasião, quatro professoras e dois alunos foram feridos, sendo que uma delas morreu . Elisabete Tenreiro, 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas.

"Um ato heroico da professora Cíntia, que está sendo ouvida pelas equipes da Polícia Civil, foi ela que mobilizou o agressor, ela que fez com que a arma branca, a faca , fosse retirada dele. Se não fosse a ação heroica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. Então a gente agradece muito esse ato heroico da professora", afirmou o Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, em entrevista coletiva.

"Nosso foco agora é dar total atendimento às vítimas, às professoras, às famílias que passaram por isso", disse ele.

O secretário ainda afirmou que os motivos que levaram o ex-aluno a cometer o crime ainda serão investigados. "Uma linha de investigação vai ser realizada pela Polícia Civil para que a gente possa entender quais os motivos que fizeram com que esse garoto cometesse esse atentado."

Durante a coletiva, o secretário de Educação de São Paulo , Renato Feder, também comentou o incidente e disse que a escola vinha sendo atendida pela ronda escolar. "Difícil saber, nesse momento, as motivações ou o que aconteceu. Essa escola vinha sendo atendida pela ronda escolar, que foi acionada e chegou em 3 minutos — logo depois que a professora Cíntia conseguiu imobilizar o aluno — e fizeram a apreensão dele", afirmou Feder.

Conforme o secretário, o adolescente responsável pelo ataque foi aluno da escola, pediu transferência e voltou para a instituição dia 15 de março. "Durante o período de permanência dele aqui, a diretora Vanessa não tinha nenhum aviso, não tinha ciência de nada que chamasse a atenção. A escola foi pega desprevenida", continuou.

Conforme o secretário de Educação, a escola não vai abrir nesta terça-feira (28) e vai ser decretado luto de três dias no estado de São Paulo pela professora que morreu no ataque. "A gente vai conversar com as professoras e ver, talvez, uma reabertura gradual."

De acordo com Feder, as outras três professoras e as crianças atingidas no ataque não estão em risco.

