O Governo de Sâo Paulo decretou luto de oficial de três dias por conta da morte de Elisabeth Tenreiro, professora de 71 anos que veio a óbito nesta segunda-feira (27) após ser esfaqueada por um aluno na Escola Estadual Thomázia Montoro, localizada na Zona Oeste da capital paulista.

“Muito pesar e tristeza com a notícia da morte da professora Elisabeth Tenreiro, que não resistiu aos ferimentos causados pelo horror do ataque desta manhã. Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro”, disse o governador Tarcísio de Freitas.

Elisabeth era docente de Ciências e trabalhava no colégio estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, desde 2013. De acordo com uma das suas filhas, a professora tinha como "propósito de vida" lecionar.





Antes de atuar como docente na rede estadual de ensino, Tenreiro trabalhou por quatro décadas como técnica laboratorial no Instituto Adolfo Lutz, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.

Mais cedo, o governador, que está em Londres e teve de desmarcar compromissos oficiais devido a problemas de saúde , afirmou que todos os esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares das vítimas.

"Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares", escreveu Tarcísio na sua conta oficial do Twitter.



Entenda o caso

Na manhã desta segunda-feira, um aluno invadiu a escola estadual na capital paulista com uma faca e atacou estudantes e docentes da instituição. Na ocasião, três professores e dois menores ficaram feridos, e Elisabeth morreu.

Câmeras de segurança de uma das salas de aula flagraram o momento em que o agressor golpeou uma professora nas costas e, enquanto tentava ferir mais uma vítima, outra professora o agarra por trás para retirar a arma branca da mão dele. Enquanto ela segura o adolescente, uma terceira aparece para arrancar a faca que ele portava.

Em entrevista coletiva, Guilherme Derrite, secretário de Segurança pública de São Paulo, afirmou que o estudante de 13 anos planejava fazer um atentado utilizando uma arma de fogo.

"Já sabemos que este garoto estava planejando fazer o atentado com uma arma de fogo e não conseguiu. Ele relatou isso informalmente aos policiais civis e militares que atenderam a ocorrência", disse.

