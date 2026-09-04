Carlos Elias Júnior / Agência O DIA Tiroteio aconteceu entre comunidades de facções rivais no Rio

Um forte tiroteio assustou os moradores da Região Central do Rio, nas primeiras horas desta sexta-feira (4). Em meio ao confronto, um jovem de 21 anos foi morto e outras quatro pessoas ficaram feridas.

A troca de tiros aconteceu entre traficantes de facções rivais. Segundo relatos dos moradores, criminosos do Morro do São Carlos, dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP), teriam invadido o Fallet-Fogueteiro, comunidade controlada pelo Comando Vermelho (CV). Ambas ficam bem próximas uma da outra no centro da cidade.

Por conta do tiroteio, há registro de várias casas que foram atingidas além de transformadores danificados, que causaram falta de energia na região

Segundo a informou a Secretaria de Estado de Polícia Militar ao iG, de acordo com o comando do 4ºBPM (São Cristóvão), a unidade não foi acionada durante os confrontos na região, mas o policiamento foi reforçado nessas áreas.

Carlos Elias Júnior / Agência O DIA Policiamento na região foi reforçado





Uma pessoa morreu durante o tiroteio

De acordo com o 5ºBPM (Gamboa) uma pessoa com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo deu entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar. O iG identificou a vítima como Douglas Marinho dos Santos, de 21 anos, que foi atingido na cabeça durante o confronto.

Tiroteio assusta moradores da Região Central do Rio. Cinco pessoas foram baleadas durante um tiroteio no Rio Comprido, na região central do Rio de Janeiro, durante a madrugada desta sexta-feira. Traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro), do morro do São Carlos, atacaram rivais… pic.twitter.com/Hp7t1canmT— Diego mello (@hdiegorj) September 4, 2026





Segundo as informações, um grupo de pessoas, ainda não identificados se eram civis ou com ligação ao crime organizado, pararam um motorista de aplicativo que passava no local e mandaram que ele levasse Douglas ao Hospital Souza Aguiar.





Em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, o iG foi informado que a direção do Hospital confirmou que o jovem já havia dado entrada no hospital sem vida.

Outras quatro pessoas também ficaram feridas durante o intenso confronto, mas não tiveram o seu estado de saúde informado.