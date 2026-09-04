Nelson Jr./SCO/STF Ministro Edson Fachin, presidente do STF

O ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, afirmou nesta sexta-feira (4) que todas as acusações e denúncias sobre a Corte estão sendo averiguadas dentro da lei. Em pronunciamento oficial, o magistrado defendeu que as instituições democráticas devem ser estáveis e deixou claro que nenhuma autoridade no Brasil está acima da lei. O posicionamento do presidente da Suprema Corte, que ocorre num momento de tensão elevada na instituição, fixa e reafirma os limites da atuação do Poder Judiciário. Fachin ainda garantiu que a resposta do STF será rigorosa, disse que é grave a situação e exigiu respeito e serenidade.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil Estátua da Justiça em frente ao STF





Na sua fala, Fachin ressaltou que a gravidade da atual situação requer calma e rigor no cumprimento do processo legal, e rechaçou pressões:

Faremos o que é certo, no tempo e pela forma que a ordem jurídica exige. As instituições da República precisam ser preservadas, sobretudo nos momentos de maior tensão. Edson Fachin





Tratamento às investigações

O líder do Poder Judiciário fez questão de destacar que as investigações tem caráter impessoal e reforça que o Estado de Direito está para todos os cidadãos, independente de cargo ou função pública.

Nenhuma autoridade está acima da Constituição, nenhum poder está acima da lei e nenhum interesse circunstancial pode se sobrepor à integridade do Estado de Direito Democrático. Presidente do STF





















Edson Fachin também rebateu pressões para apresentar soluções rápidas e garantiu que o STF vai cumprir sua função constitucional com tranquilidade, mas intolerante às irregularidades.

A gravidade dos fatos não autoriza atalhos, ao contrário, quanto maior o desafio, maior deve ser o compromisso com a legalidade, o devido processo e as garantias constitucionais. Não haverá precipitação, mas tampouco omissão. A resposta institucional será firme, proporcional e rigorosa. Edson Fachin





Crise e reforma do Judiciário

Ele concluiu o pronunciamento sobre a crise instalada no STF ligando-a à necessidade de implantar reformas radicais na estrutura e no funcionamento do tribunal. O presidente da Corte destaca que a atual situação deixa clara a relevância de projetos encabeçados pelo STF.

Os acontecimentos recentes demonstram o acerto e a urgência de três metas de nossa gestão: A adoção de um código de ética, o fim do inquérito das fake news e a modernização do sistema de justiça. Conclui



