Divulgação Metrô Rio

O Rio de Janeiro terá uma operação toda especial de transporte público pensando no alto fluxo de pessoas na cidade por conta do Rock in Rio. Começando já nesta sexta-feira (4) Trens e metrô terão circulação por todas as 24 horas do dia para facilitar tanto a chegada quanto o retorno do público após os shows.

O festival tomará a Cidade do Rock, na Zona Oeste da capital fluminense, nos dias 4, 5, 6 e 7 e 11, 12 e 13 de setembro.

Como vai funcionar a Operação



Trens

As estações Central do Brasil, Madureira e Deodoro ficarão abertas durante toda a ininterruptamente nos dias de festival, com viagens extras de hora em hora.

A ideia é, estrategicamente, facilitar a integração com o metrô, na Central do Brasil, e com o BRT, em Deodoro e Madureira.

Haverá trens extras para o retorno do público, com partidas de Deodoro para a Central do Brasil e da Central para Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo.

Para a ida ao festival, os passageiros poderão utilizar normalmente os trens da grade regular.

Veja a programação dos trens extras



Para o retorno dos eventos de sexta-feira (4 e 11), serão realizadas 20 viagens extras nas madrugadas de sábado (5 e 12).

Para o retorno dos eventos de sábado (5 e 12), serão realizadas 17 viagens extras nas madrugadas de domingo (6 e 13).

Para o retorno do evento de domingo (6), serão realizadas 17 viagens extras na madrugada de segunda-feira (7).

Para o retorno do evento de segunda-feira (7), serão realizadas 15 viagens extras na madrugada de terça-feira (8).

Para o retorno do evento de domingo (13), serão realizadas 15 viagens extras na madrugada de segunda-feira (14).

Metrô



A estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, terminal mais próximo da Cidade do Rock, que terá integração ao serviço especial do BRT Rock in Rio, ficará aberta 24 horas para embarque durante os dias do festival.

As outras estações funcionarão na sua grade de horário normal de operação para embarque, mas ficarão abertas durante a madrugada para desembarque.

As linhas 1 e 4 circularão entre Uruguai e Jardim Oceânico. Já a Linha 2 fará o trajeto entre Pavuna e Botafogo. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser realizada no trecho compartilhado entre Pavuna e Botafogo durante todo o período do festival.

Barcas, metrô e trens antecipam horário de pico nesta sexta



Além da operação especial durante o festival, trens, metrô e barcas terão mudanças nesta sexta-feira (4), primeiro dia do Rock in Rio, com o horário de operação de pico antecipado a partir das 15h.

A medida acontece em virtude do anúncio feito ontem pela Prefeitura do Rio e Governo do Estado que alteraram o expediente nas repartições públicas, que nesta sexta-feira termina às 15h, para não haver sobrecarga dos transportes aliando a volta para casa com a ida ao festival.





Barcas



O Centro de Controle Operacional das barcas informou que também vai monitorar a movimentação de passageiros em tempo real. Caso seja necessário, viagens extras poderão ser realizadas.

Na linha Arariboia, a operação seguirá a grade regular, com uma embarcação reservada para atender a um eventual aumento de demanda, especialmente entre 15h e 16h.

Na linha Charitas, no sentido Charitas–Praça XV, os intervalos serão de 20 minutos entre 15h50 e 19h10. As últimas viagens serão às 19h40 e 20h10, duas partidas extras.

No sentido Praça XV–Charitas, os intervalos serão de 20 minutos entre 15h20 e 19h. Depois, as partidas ocorrerão a cada 30 minutos até 21h, também com duas viagens extras.

Na linha Paquetá, a grade seguirá o funcionamento regular. A partir das 15h, as saídas de Paquetá para a Praça XV ocorrerão às 15h, 17h, 18h50, 19h50, 21h20 e 23h10.

No sentido Praça XV–Paquetá, as partidas serão às 15h30, 17h30, 18h30, 20h, 22h15 e meia-noite.

Já na linha Cocotá, na Ilha do Governador, haverá uma viagem extra às 16h, no sentido Praça XV–Cocotá. As demais partidas seguirão a grade regular.