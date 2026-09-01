Cadu Barbosa / iG Autoridades da Prefeitura e do Governo do Estado se reuniram para ações contra o roubo de cabos

A Prefeitura do Rio junto as forças de segurança do Governo do Estado anunciaram, nesta terça-feira (1), a criação de um Núcleo Integrado e Permanente de Combate a Furtos e Receptação de Cabos, iniciativa que busca unir as forças dos órgãos municipais, estaduais e concessionárias no combate crescente deste tipo de crime.

Como vai funcionar o núcleo



Cadu Barbosa / iG Prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) anunciando a nova força-tarefa

O anúncio foi realizado noe contou com a presença do. Na coletiva, estavam presentes representantes da, lideranças das autoridades dedo estado e representantes de concessionárias que utilizam o serviço de cabeamento pela cidade.





A proposta do Núcleo criado, é integrar dados, inteligência, fiscalização e ações policiais para identificar e atacar locais e horários com maior frequência desse tipo de crime.

Mesmo semáforo foi furtado 87 vezes em 2026



Divulgação / Prefeitura do Rio Áreas mais afetadas pelas quadrilhas de roubo de cabos

Além de combater diretamente os, a força-tarefa terá olhos também em cima de toda a cadeia de receptação, com fiscalização de estabelecimentos que compram, armazenam ou comercializam cabos e outros materiais de origem criminosa.





Para se ter ideia da dimensão do problema em pontos da cidade, segundo apresentado pela CET-Rio, o cruzamento da Rua Valdir Amaral com a Boulevard 28 de Setembro, na Grande Tijuca, registrou 87 furtos no mesmo semáforo somente neste ano. Isso dá em média um roubo a cada três dias no semáforo que recorrentemente acaba tendo o seu funcionamento interrompido.

A Grande Tijuca inclusive, nos números aparece como a mais afetada pelo crime, concentrando cerca de 25% dos furtos de cabos e equipamentos semafóricos registrados em 2026 no Rio de Janeiro. Ao todo, foram levados 116 quilômetros de cabos e 144 controladores de semáforos, provocando um prejuízo estimado em mais de R$ 8 milhões só nessa região.

Divulgação / Prefeitura do Rio Ruas com maior frequência de roubos e furtos de cabos

Entre as ruas mais prejudicadas, estão a Rua 24 de Maio, a Avenida Marechal Rondon e a Boulevard 28 de Setembro, além de vias do Cachambi e do Méier.





Cabos sem valor comercial serão usados



Uma outra medida apresentada dentro deste núcleo integrado, é a substituição do material utilizado nos cabos por materiais com baixo ou nenhum valor comercial.

Segundo dados apresentados durante a coletiva, só o município do Rio teve um prejuízo superior a R$ 69 milhões entre 2021 e 2026, em cabos roubados da CET-Rio e da RioLuz.

Os novosda cor laranja, que já estão sendo implementados na cidade, até possuem cobre, que é o material de desejo dos criminosos pelo valor que é revendido, mas em quantidade pequena, dificultando a comercialização do material.

informou que nove dos 54 cruzamentos previstos na primeira fase já receberam os novos cabeamentos. Ao todo, serão instalados 14 quilômetros de cabos, com previsão de conclusão dessa etapa em até seis semanas.

A estratégia também inclui a instalação de caixas sem valor comercial, garras antifurto, concretagem e soldagem de caixas de passagem.

Prefeitura mira ferros-velhos



Segundo a presidente da CET-Rio, as medidas começaram justamente pelas áreas apontadas com a maior concentração de ocorrências.

Outra frente da operação, que também já está ativa, é o combate aos estabelecimentos que recebem esses materiais furtados.

Inclusive, aanunciou que doisem Sampaio, na Zona Norte, foram alvo das primeiras medidas, com um deles desapropriado e o outro, que ocupava uma área pública, voltando para ser reapropriado pela Prefeitura.

Os dois estabelecimentos também tiveram os seus alvarás cassados.

A gente vai avançar para todos os ferros-velhos ilegais, que são as áreas que dão a sustentação para esse tipo de crime acontecer em escala. Eduardo Cavaliere - Prefeito do Rio

Segundo o prefeito Eduardo Cavaliere (PSD), dezenas de ferros-velhos já foram mapeados pela administração municipal. Esses estabelecimentos identificados poderão ser fiscalizados, interditados e ter materiais apreendidos.





Polícia Civil já bloqueou R$ 240 milhões

A Polícia Civil informou que mantém, desde 2024, a Operação Caminhos do Cobre, também voltada a investigação dessa cadeia de furtos e receptação de cabos.

De acordo com o delegado Clemente durante a coletiva, já foram realizadas mais de 600 fiscalizações e 280 prisões de responsáveis por estabelecimentos.

O resultado financeiro das investigações, segundo o delegado, é o bloqueio judicial de R$ 240 milhões.





Light registra 780 furtos em sete meses



A Light, concessionária de energia da capital fluminense, também é alvo frequente dessas quadrilhas. Segundo os dados apresentados na presença do iG, a empresa identificou 780 furtos de cabos nos primeiros sete meses de 2026.

RioLuz acumula quase 95 mil ocorrências



Esse número é o equivalente a 78 quilômetros de cabos furtados, com prejuízo direto de aproximadamente R$ 7,4 milhões.

A RioLuz, responsável pela iluminação pública do Rio de Janeiro, informou que registrou quase 95 mil ocorrências relacionadas ao furto de cabos entre 2021 e 2026, além de mais de 1,8 mil quilômetros de cabos furtados.

Força-tarefa terá atuação permanente



O prejuízo envolvendo cabos, e a manutenção das luminárias e postes danificados durante o roubo é de R$ 42 milhões no período.

Segundo publicado no Diário Oficial, a atuação do grupo será permanente, com reuniões e compartilhamento de informações para ações de prevenção, fiscalização e repressão.

A coordenação dessa “força-tarefa, ficará a cargo da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).