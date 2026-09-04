Instagram Andrew Tate

Procuradores romenos denunciaram formalmente nesta sexta-feira (04/09) o influenciador Andrew Tate por tráfico de menores, lavagem de dinheiro, abuso sexual de uma menor e interferência em testemunhas. Tristan Tate, irmão mais novo de Andrew, também foi denunciado por participação nos crimes.

Os irmãos Tate estão presos em Miami desde julho, depois de o Reino Unido anunciar que tentaria extradição da dupla por acusações também relacionadas à exploração sexual de mulheres. Eles possuem dupla cidadania americana e britânica. Radicados principalmente na Romênia desde 2017, os influenciadores passaram a ser investigados pelas autoridades do país em 2022. Eles negam as acusações.

Caso envolve menina de 15 anos

Segundo a Diretoria de Investigação do Crime Organizado e do Terrorismo (DIICOT), órgão romeno responsável pelo caso, uma das vítimas teria 15 anos quando foi recrutada por Andrew Tate, em 2012.

A adolescente teria sido enganada por ele com a pretensão de um relacionamento amoroso, e passado a ser coagida pelos irmãos por meio de ameaças, vigilância, chantagem emocional e agressões físicas. De acordo com as investigações, a vítima teria sido forcada a produzir material pornográfico e aparecer em transmissões de vídeo. Os abusos ocorreram ao longo de nove anos, no Reino Unido e na Romênia.

As autoridades alegam que os irmãos embolsaram cerca de 1,25 milhão de dólares obtidos com a exploração da adolescente. A DIICOT alega que os acusados tentaram influenciar os depoimentos de vítimas e testemunhas, prometendo dinheiro e assistência jurídica.

Próximos passos

O encaminhamento da denúncia à justiça romena marca a conclusão da investigação criminal no país. Ainda não está claro se a DIICOT pedirá a extradição dos acusados dos Estados Unidos.

Pela lei romena, os irmãos Tate podem ser julgados sem estarem presentes. Mas antes de ir ao tribunal, a denúncia precisa passar por uma câmara preliminar, onde um juiz analisa a legalidade do processo.

O advogado dos Tate, Eugen Vidineac, disse que a defesa vai avaliar rigorosamente a acusação e contestará "quaisquer falhas probatórias, processuais ou jurídicas pelos meios judiciais apropriados".

Misoginia pública

Andrew Tate tem 39 anos, é ex-lutador de kickboxing e se autodeclara um misógino. O influenciador e hoje um dos principais nomes da chamada "machosfera", e é considerado um ídolo do movimento red pill.

Ele foi banido de plataformas como YouTube, TikTok e Instagram por violar as diretrizes relativas ao discurso de ódio. No X, seu perfil tem mais de 10 milhões de seguidores.

(Reuters/EFE)