Reprodução / Redes Sociais Pastor André Valadão e Nikolas Ferreira

O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, se pronunciou sobre seu papel na aproximação entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e Daniel Vorcaro, fundador do extinto Banco Master. Valadão afirmou em vídeo publicado nas redes sociais que apenas intermediou o contato entre os dois e negou qualquer envolvimento com negócios da instituição financeira.

Segundo o pastor, Vorcaro o procurou em abril de 2024 porque sabia que ele mantinha proximidade com Nikolas. Valadão afirmou que, diante do pedido, apenas sugeriu que o banqueiro e o deputado conversassem diretamente.





Pastor nega envolvimento com Banco Master

Valadão afirmou que conhece Vorcaro há mais de três décadas, mas disse que sua participação naquele episódio ficou restrita à interlocução entre os dois.

O pastor também negou ter qualquer relação com negócios, interesses ou atividades do Banco Master e afirmou que não tinha conhecimento de irregularidades posteriormente atribuídas à instituição.

“Não houve qualquer relação da minha parte com negócios, interesses ou atividade do Banco Master”, declarou.

Valadão também afirmou repudiar qualquer prática ilícita e disse não ter participado de condutas dessa natureza.

O que Valadão quis dizer com “contornar tudo”

Uma das mensagens que colocou o pastor no centro do episódio foi uma conversa na qual ele afirmou que Nikolas “iria contornar tudo”.

Segundo Valadão, a expressão não tinha relação com qualquer operação financeira ou tentativa de burlar regras. Ele afirmou que estava se referindo ao fato de o deputado conversar diretamente com Vorcaro para resolver uma questão que havia desagradado ao banqueiro.

“Eu estava me referindo exatamente a isso, ao fato que ele falaria diretamente com o Daniel para tratar daquele assunto”, explicou.

A declaração busca afastar a interpretação de que a mensagem indicaria uma atuação do pastor ou do deputado em alguma negociação irregular.

Nikolas Ferreira também explicou as conversas

O nome de Valadão apareceu depois que foram divulgadas mensagens trocadas entre Nikolas Ferreira e Daniel Vorcaro.

Nas conversas, o deputado trata o banqueiro pelo apelido “Dani” e demonstra interesse em estabelecer uma relação mais próxima com ele. O conteúdo provocou questionamentos sobre a proximidade entre os dois e sobre eventuais benefícios que poderiam ter sido concedidos ao parlamentar.

Nikolas negou ter cometido irregularidades e afirmou que não recebeu dinheiro de Vorcaro.

O deputado também publicou um vídeo para explicar o conteúdo das conversas e contestou interpretações de que os diálogos demonstrariam algum tipo de relação financeira indevida.

Vorcaro disse ter ajudado Nikolas

As mensagens ganharam ainda mais repercussão depois que surgiram relatos de que Vorcaro teria ajudado o deputado em algumas situações.

Entre os episódios mencionados nas conversas está uma afirmação atribuída ao banqueiro de que teria bancado voos de Nikolas. O conteúdo passou a ser explorado politicamente por adversários do deputado.

A existência dos contatos e de eventuais ajudas, contudo, não comprova, por si só, a ocorrência de crime ou irregularidade.

Nikolas afirma que não recebeu dinheiro de Vorcaro e nega qualquer prática ilícita.

Caso Banco Master chegou ao STF

A relação entre Vorcaro e diferentes autoridades e figuras públicas passou a ser investigada no contexto das apurações envolvendo o Banco Master .

A Polícia Federal identificou em investigações uma série de contatos do banqueiro com políticos, empresários e autoridades. Parte desse material foi incorporada aos documentos analisados no caso.

O nome de Vorcaro também apareceu em um relatório da PF que provocou uma crise no Supremo Tribunal Federal (STF), após a divulgação de mensagens e registros de contatos envolvendo o banqueiro e o ministro Alexandre de Moraes, além de referências a outras autoridades.

O caso está sob relatoria do ministro André Mendonça no STF.

Investigação apura operações do Banco Master

As investigações que envolvem Vorcaro são mais amplas do que as relações pessoais reveladas nas mensagens. A Polícia Federal apura suspeitas de irregularidades financeiras relacionadas ao Banco Master e a operações realizadas pela instituição.

O empresário está preso no âmbito das investigações desde março, e diferentes frentes da apuração vêm revelando informações sobre seus contatos e negócios.

No caso específico envolvendo Nikolas as declarações divulgadas até agora se concentram na relação pessoal entre o deputado e o banqueiro e em possíveis favores mencionados nas conversas.

Valadão sustenta que seu papel foi apenas apresentar os dois e que não participou de qualquer negociação relacionada ao Banco Master.