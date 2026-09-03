Tomaz Silva/Agência Brasil Cidade do Rock terá chuva no primeiro final de semana de festival

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (3) e os fãs que irão em direção a Cidade do Rock, vão precisar se preparar bem para a forte probabilidade de chuva que é esperada para todos os três primeiros dias de festival.

Apesar desta quinta-feira (3) de tempo aberto, segundo o sistemada Prefeitura , os fãs deprimeiro headline desta edição, terão que lidar com o retorno da, que será fraca e isolada, no período da noite.

Já no Sábado (5),comanda as expectativas dae os fãs da clássica banda devem sofrer menos.

A previsão aponta que a frente fria deve continuar influenciando o tempo instável provocando chuva, que deve ser um pouco mais intensa que a do dia anterior.

Mas o ponto positivo, é que nesse caso a água deve cair ao final da manhã, podendo aliviar na parte da noite quando começam os shows.

Fechando o primeiro final de semana doos fãs de música eletrônica que vão tomar adevem ser os que mais vão sofrer.

Para o próximo domingo (6), é esperado no Rio de Janeiro céu nublado a encoberto com previsão defraca a moderada ao longo do dia, podendo crescer de intensidade para pancadas

Além do maior volume deesperado entre esses primeiros dias de festival, no domingo otambém se prepara para ter ventos moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) em alguns momentos do dia.





Programação completa do Palco Mundo no final de semana

Sexta-feira (4)



FOO FIGHTERS

RISE AGAINST

THE HIVES

NOVA TWINS

Sábado (5)



AVENGED SEVENFOLD ​

BRING ME THE HORIZON

mgk

SEPULTURA

Domingo (6)



CALVIN HARRIS

Black Eyed Peas

NELLY

BARÃO VERMELHO – ENCONTRO FORMAÇÃO ORIGINAL convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

Sexta (4)

CAPITAL INICIAL CONVIDA DADO VILLA-LOBOS

HOT MILK

DETONAUTAS CONVIDAM BIQUINI

DI FERRERO

Sábado (5)



BAD OMENS

POPPY

BLACK PANTERA CONVIDA NERVOSA​

MALVADA CONVIDA DAY LIMNS

D omingo (6)

NE-YO

JOTA QUEST TOCA TIM MAIA

BaianaSystem

CALEMA



