O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (3) e os fãs que irão em direção a Cidade do Rock, vão precisar se preparar bem para a forte probabilidade de chuva que é esperada para todos os três primeiros dias de festival.Apesar desta quinta-feira (3) de tempo aberto, segundo o sistema meteorológico da Prefeitura Alerta Rio, os fãs de Foo Fighters, primeiro headline desta edição, terão que lidar com o retorno da chuva, que será fraca e isolada, no período da noite. Já no Sábado (5), Avenged Sevenfold comanda as expectativas da Cidade do Rock e os fãs da clássica banda devem sofrer menos.
A previsão aponta que a frente fria deve continuar influenciando o tempo instável provocando chuva, que deve ser um pouco mais intensa que a do dia anterior.
Mas o ponto positivo, é que nesse caso a água deve cair ao final da manhã, podendo aliviar na parte da noite quando começam os shows.Fechando o primeiro final de semana do Rock in Rio, os fãs de música eletrônica que vão tomar a Cidade do Rock devem ser os que mais vão sofrer. Para o próximo domingo (6), é esperado no Rio de Janeiro céu nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, podendo crescer de intensidade para pancadas mais fortes. Além do maior volume de chuva esperado entre esses primeiros dias de festival, no domingo o Rio de Janeiro também se prepara para ter ventos moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) em alguns momentos do dia.
Programação completa do Palco Mundo no final de semana
Sexta-feira (4)
- FOO FIGHTERS
- RISE AGAINST
- THE HIVES
- NOVA TWINS
Sábado (5)
- AVENGED SEVENFOLD
- BRING ME THE HORIZON
- mgk
- SEPULTURA
Domingo (6)
- CALVIN HARRIS
- Black Eyed Peas
- NELLY
- BARÃO VERMELHO – ENCONTRO FORMAÇÃO ORIGINAL convida Fernando Magalhães
Palco Sunset
Sexta (4)
- CAPITAL INICIAL CONVIDA DADO VILLA-LOBOS
- HOT MILK
- DETONAUTAS CONVIDAM BIQUINI
- DI FERRERO
Sábado (5)
- BAD OMENS
- POPPY
- BLACK PANTERA CONVIDA NERVOSA
- MALVADA CONVIDA DAY LIMNS
D omingo (6)
- NE-YO
- JOTA QUEST TOCA TIM MAIA
- BaianaSystem
- CALEMA