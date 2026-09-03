Cidade do Rock terá chuva no primeiro final de semana de festival
Tomaz Silva/Agência Brasil
Cidade do Rock terá chuva no primeiro final de semana de festival

O Rock in Rio começa nesta sexta-feira (3) e os fãs que irão em direção a Cidade do Rock,   vão precisar se preparar bem para a forte probabilidade de chuva que é esperada para todos os três primeiros dias de festival. 

Apesar desta quinta-feira (3) de tempo aberto, segundo o sistema meteorológico da Prefeitura Alerta Rio, os fãs de Foo Fighters, primeiro headline desta edição, terão que lidar com o retorno da chuva, que será fraca e isolada, no período da noite.  

Já no Sábado (5), Avenged Sevenfold comanda as expectativas da Cidade do Rock  e os fãs da clássica banda devem sofrer menos.

A previsão aponta que a frente fria deve continuar influenciando o tempo instável provocando chuva, que deve ser um pouco mais intensa que a do dia anterior.

Mas o ponto positivo, é que nesse caso a água deve cair ao final da manhã, podendo aliviar na parte da noite quando começam os shows

Fechando o primeiro final de semana do Rock in Rio, os fãs de música eletrônica que vão tomar a Cidade do Rock devem ser os que mais vão sofrer. 

Para o próximo domingo (6), é esperado no Rio de Janeiro céu nublado a encoberto com previsão de chuva fraca a moderada ao longo do dia, podendo crescer de intensidade para pancadas mais fortes

Além do maior volume de chuva esperado entre esses primeiros dias de festival, no domingo o Rio de Janeiro também se prepara para ter ventos moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h), sendo pontualmente fortes (de 52km/h a 76km/h) em alguns momentos do dia. 


Programação completa do Palco Mundo no final de semana

Sexta-feira (4)

  • FOO FIGHTERS
  • RISE AGAINST
  • THE HIVES
  • NOVA TWINS

Sábado (5)

  • AVENGED SEVENFOLD ​
  • BRING ME THE HORIZON
  • mgk
  • SEPULTURA

Domingo (6)

  • CALVIN HARRIS
  • Black Eyed Peas
  • NELLY
  • BARÃO VERMELHO – ENCONTRO FORMAÇÃO ORIGINAL convida Fernando Magalhães

Palco Sunset

Sexta (4)

  • CAPITAL INICIAL CONVIDA DADO VILLA-LOBOS
  • HOT MILK
  • DETONAUTAS CONVIDAM BIQUINI
  • DI FERRERO

Sábado (5)

  • BAD OMENS
  • POPPY
  • BLACK PANTERA CONVIDA NERVOSA​
  • MALVADA CONVIDA DAY LIMNS

D omingo (6)

  • NE-YO
  • JOTA QUEST TOCA TIM MAIA
  • BaianaSystem
  • CALEMA


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