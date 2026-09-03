Divulgação / Prefeitura do Rio Esquema da Prefeitura do Rio para a cidade do Rock

Por conta do Rock in Rio,que começa nesta sexta-feira (4), o Rio de Janeiro, através da Prefeitura e do Governo do Estado, alterou o horário de expediente nas repartições e entidades da Administração Pública para um melhor controle da cidade neste primeiro dia de festival.

A ideia é otimizar o fluxo de deslocamento no trânsito e nos transportes públicos evitando o conflito dos servidores que retornam para casa com o os fãs que estarão se deslocando para a Cidade do Rock.

Segundo a decisão publicada nesta quinta-feira (4) no Diário Oficial, o expediente das entidades será de às 8h às 15h.

Em nota, a Prefeitura do Rio justificou a necessidade de alteração do horário citando a realização de “operações especiais de mobilidade urbana”, causada pela grande quantidade de pessoas aguardadas no evento.

O horário normal será mantido apenas nas repartições em que as atividades sejam consideradas essenciais à prestação de serviços públicos imediatos.





Principais atrações

No Palco Mundo, os grandes shows começam à 0h05 nos primeiros dias do festival. A programação será aberta pelo Foo Fighters, no dia 4, seguido por Avenged Sevenfold, no dia 5, Calvin Harris, no dia 6, Elton John, no dia 7, Stray Kids, no dia 11, e Maroon 5, no dia 12. Na última noite, em 13 de setembro , Twenty One Pilots encerra a programação do palco principal à 0h05, depois de Halsey, que se apresenta às 21h35.

O espaço também receberá nomes como Black Eyed Peas, Gilberto Gil, Jon Batiste, Luísa Sonza, Sepultura, Demi Lovato, J Balvin e Ivete Sangalo. A edição de 2026 ainda marca uma transformação importante na estrutura do Palco Mundo, que ganhou uma nova cenografia e uma fachada inteiramente revestida por aproximadamente 2.400 metros quadrados de painéis de LED de alta definição. A proposta é criar uma experiência visual mais imersiva e permitir que o palco tenha uma identidade diferente a cada apresentação.

No Palco Sunset, a programação também reúne atrações de peso. Capital Inicial, Bad Omens, Ne-Yo, Laufey, Jamiroquai, Mumford & Sons e Zara Larsson estão entre os artistas que encerram as respectivas noites no espaço. O festival ainda terá uma programação diversificada nos palcos New Dance Order, Espaço Favela, Supernova e Global Village, ampliando a oferta de estilos musicais ao longo dos sete dias.