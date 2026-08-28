Divulgação/ Rock in Rio Rock in Rio

As autoridades do Rio de Janeiro montaram uma megaoperação, que vai contar com mais de 12 mil agentes públicos, da Prefeitura e do Governo do estado de segurança, monitoramento, trânsito e mobilidade para o Rock in Rio 2026. O evento, será realizado nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, na Zona Oeste da cidade.

Durante os sete dias de festival, serão mobilizados cerca de 7.680 agentes das forças estaduais, além de outros cinco mil das equipes municipais.

Segundo o Governo do Estado, em apresentação nesta sexta-feira (28), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), haverá como novidade nesta edição a criação de um centro de controle aéreo para monitorar drones durante o evento.

Reginaldo Pimenta/Agência O Dia Governo do Estado apresentou sua operação para o Rock in Rio nesta sexta-feira





Segundo o secretário de Segurança Pública, Victor Santos, o sistema será capaz de identificar aeronaves não tripuladas que estejam sobrevoando a região sem autorização. O operador identificado poderá ser responsabilizado administrativa e criminalmente.

Agentes nas ruas

Do total de agentes mobilizados por parte Governo do Estado, serão 4.500 policiais militares, 1.740 policiais civis, 600 bombeiros, 700 agentes da Operação Lei Seca e 140 agentes do Segurança Presente.

A Polícia Militar também terá 16 pontos de bloqueio para controlar o acesso às áreas próximas à Cidade do Rock. O esquema contará ainda com um carro de comando equipado com drones e sistemas de reconhecimento facial e de placas de veículos.

A Polícia Civil terá 1.740 agentes mobilizados, sendo 725 deles atuando diretamente na Cidade do Rock. Uma estrutura da 16ª DP (Barra da Tijuca) será instalada no local, junto ao Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.

A unidade terá autoridade policial e agentes para realizar atendimentos e registrar ocorrências no próprio local, sem a necessidade de deslocamento de vítimas ou policiais para outra delegacia.

Também serão instalados seis pontos de atendimento ao público, com totens para registro de ocorrências com auxílio de policiais.

Em relação ao combate aos furto de celulares, crime comum em eventos desse porte no meio da multidão, equipes especializadas da Polícia Civil atuarão dentro da aglomeração do público descaracterizados para monitoramento dentro e fora da Cidade do Rock.

A operação terá ainda 1.600 profissionais de segurança privada contratados pela organização do Rock in Rio.

Monitoramento

A estrutura contará com 152 câmeras de monitoramento, todas com reconhecimento facial, que serão utilizadas em conjunto com o trabalho das forças de segurança estaduais.

A expectativa é que a Cidade do Rock receba mais de 100 mil pessoas por dia durante o festival.

Operação da Prefeitura



Divulgação / Prefeitura do Rio Esquema da Prefeitura do Rio para a cidade do Rock





Além do esquema estadual, a Prefeitura do Rio também montou a sua operação para os sete dias de evento.

Começando já pelo entorno do Parque Olímpico que terá circulação restrita e proibição de estacionamento, com bloqueios que começam às 14h e seguem até as 5h do dia seguinte.

Somente veículos de moradores previamente cadastrados, oficiais e BRT poderão acessar a área bloqueada. O controle será feito por meio de leitura de placas e totens que indicarão, em tempo real, se o veículo está autorizado a entrar.

A CET-Rio terá 210 profissionais por dia, além de 20 veículos operacionais e 40 motocicletas.

Também serão utilizados 39 painéis de mensagens variáveis e 17 reboques posicionados em pontos estratégicos para agilizar a retirada de veículos em caso de acidentes.

Divulgação / Prefeitura do Rio Regiões de trânsito de veículos bloqueado





A recomendação da Prefeitura é que o público evite chegar de carro à Cidade do Rock, já que não haverá estacionamento destinado ao público no entorno. A orientação é priorizar o transporte público, principalmente BRT e Metrô, que terão serviços especiais para os dias de evento.

BRT

O BRT Expresso Rock in Rio contará com três serviços especiais, com viagens diretas ou semidiretas até a região da Cidade do Rock. O bilhete custará R$ 29 e deverá ser comprado pelo aplicativo Jaé.

Serão três trajetos especiais:

SE 08: Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico, direto, com viagem estimada em 30 minutos;

SE 09: Terminal Alvorada x Morro do Outeiro, direto, em cerca de 18 minutos;

SE 10: Terminal Paulo da Portela x Morro do Outeiro, semidireto, passando por Praça Seca, Tanque e Taquara, com viagem estimada em 40 minutos.

Metrô

O Metrô também terá operação especial. A Estação Jardim Oceânico ficará aberta 24 horas para embarque, enquanto as demais estações funcionarão durante a madrugada apenas para desembarque.

Já a Linha 1 do VLT Carioca funcionará 24 horas nos dias do festival, com serviço expresso entre 23h e 5h.

Mais de 5 mil agentes municipais

A Secretaria Municipal de Ordem Pública terá 478 agentes por dia atuando na região do evento.

As equipes vão fiscalizar ambulantes, transporte e estacionamento irregular, além de atuar no ordenamento do BRT.

Já a Guarda Municipal terá 4.708 agentes mobilizados ao longo da operação, que vai de 1º a 18 de setembro.

As equipes estarão no entorno da Cidade do Rock, nos principais terminais de transporte e em pontos de entrada da cidade, como a Rodoviária do Rio, aeroportos e Píer Mauá.





800 câmeras municipais vão monitorar a região



O Centro de Operações e Resiliência do Rio (COR-Rio) contará com 800 câmeras que vão acompanhar o deslocamento do público, os bloqueios de trânsito e os pontos de embarque e desembarque do BRT.

Uma base avançada também será montada no Parque Olímpico, com operadores dedicados exclusivamente ao monitoramento da região. O trabalho terá ainda o apoio de três drones para ver a movimentação de pessoas e veículos em locais sem cobertura de câmeras fixas.

Saúde e limpeza



A área da Cidade do Rock contará com seis postos médicos e 16 ambulâncias para atender eventuais ocorrências.

O Hospital Municipal Lourenço Jorge e o CER Barra terão reforço nas equipes durante os dias de festival.

A Comlurb terá 142 garis por dia, divididos em três turnos, trabalhando durante 24 horas na limpeza do entorno da Cidade do Rock.

Serão espalhados ainda 350 contêineres de lixo no caminho entre os terminais rodoviários e o local do evento.